Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Сборная России по хоккею с мячом обыграла финнов и сыграет в финале молодежного ЧМ
МОСКВА, 9 дек —
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МОСКВА, 9 дек —
Встреча, состоявшаяся в субботу в Ветланде (Швеция), завершилась со счетом 6:2 в пользу россиян в составе которых
Сборная России по итогам двухкругового турнира одержала три победы и один раз сыграла вничью. Ее соперником по финалу, который пройдет в воскресенье, станет команда Швеции.