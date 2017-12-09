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21:45 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России по хоккею с мячом обыграла финнов и сыграет в финале молодежного ЧМ

МОСКВА, 9 дек — Р-Спорт. Молодежная сборная России по бенди (игроки не старше 21 года) на чемпионате мира вновь обыграла сверстников из Финляндии в рамках двухкругового турнира и сыграет в финале.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Ветланде (Швеция), завершилась со счетом 6:2 в пользу россиян в составе которых хет-трик сделал Дмитрий Барбаков, дубль — Владимир Каланчин, еще один гол забил Никита Иванов.

Сборная России по итогам двухкругового турнира одержала три победы и один раз сыграла вничью. Ее соперником по финалу, который пройдет в воскресенье, станет команда Швеции.

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