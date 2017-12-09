Сборная России по хоккею с мячом сыграла вничью с финнами на Турнире четырех наций

В составе российской команды отличились Артем Бондаренко (18-я минута), Максим Ишкельдин (39), Юрий Викулин (71) и Алмаз Миргазов (90).
В заключительном матче российская команда сыграет со сборной Швеции 10 декабря, финны в этот же день встретятся с норвежцами.
В турнирной таблице первое место занимают шведы с 4 очками, второе — россияне (3), третье — финны (1), четвертое — норвежцы (0).
Турнир четырех наций с участием команд России, Швеции, Финляндии и Норвегии проходит по круговой системе. Соревнование завершится 10 декабря. Действующим победителем турнира является сборная России.