Сборная России по хоккею с мячом сыграла вничью с финнами на Турнире четырех наций

Сборная России по хоккею с мячом сыграла вничью с финнами на Турнире четырех наций

ТАСС, 9 декабря. Сборная России и команда Финляндии сыграли вничью со счетом 4:4 во втором матче Турнира четырех наций по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сёдерхамне.