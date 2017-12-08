Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Сборная России победила команду Финляндии в матче молодежного ЧМ по бенди
МОСКВА, 8 дек —
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МОСКВА, 8 дек —
Встреча, прошедшая в пятницу в Ветланде, завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. В составе победителей голы забили Дмитрий Барбаков (10-я и 59-я минуты), Владимир Каланчин (43) и Илья Лопатин (51). У финнов отличился Тату Эссямяки (36).
В следующем матче турнира сборная России позднее в пятницу сыграет с командой Швеции.