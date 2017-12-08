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14:02 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России победила команду Финляндии в матче молодежного ЧМ по бенди

МОСКВА, 8 дек — Р-Спорт. Сборная России одержала победу над командой Финляндии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею с мячом (для игроков не старше 21 года), который стартовал в Швеции.

Встреча, прошедшая в пятницу в Ветланде, завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. В составе победителей голы забили Дмитрий Барбаков (10-я и 59-я минуты), Владимир Каланчин (43) и Илья Лопатин (51). У финнов отличился Тату Эссямяки (36).

В следующем матче турнира сборная России позднее в пятницу сыграет с командой Швеции.

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