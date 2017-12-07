Михаил Юрьев: В сборной всегда радостные лица
Перед вылетом в Швецию на «Турнир четырех» наставник сборной ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта» и
Перед вылетом в Швецию на «Турнир четырех» наставник сборной ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта» и
Специалист уже возглавлял сборную России и выиграл с ней чемпионаты мира 2013 и 2014 годов. Затем был перерыв, а сейчас начался второй этап пребывания Михаила Юрьева на посту главного тренера национальной команды.
«ФИЗИЧЕСКИ ДЖУСОЕВ ГОТОВ»
— Михаил Юрьевич, в каком состоянии команда?
— Если вы про эмоциональное, то в очень хорошем. В сборной всегда радостные лица, все соскучились по друзьям, общаются.
— Даже несмотря на то, что еще в воскресенье хабаровчане и красноярцы жестко бились друг с другом за Суперкубок?
— Сутки прошли, матч начал «отпускать».
— Показалось, что игроки «СКА-Нефтяника» в игре против «Енисея» 3 декабря были не в лучших физических кондициях.
— Физически они готовы хорошо. Дело в голове.
— Это связано с тем, что хабаровчане обыгрывали «Енисей» во всех последних решающих матчах?
— Нет. Дело в психологической усталости. За 35 дней мы (Юрьев — главный тренер «СКА-Нефтяника») провели 11 матчей. Это — не очень много, но есть еще регулярные перелеты из Хабаровска в европейскую часть России и обратно. Мы могли быть другими в этой игре.
— Отдельно спросим по Алану Джусоеву. В каком он состоянии, ведь капитану сборной на последних чемпионатах мира пришлось покинуть «Енисей»?
— Мы с Ананом разговаривали. Действительно, у него не самое хорошее настроение, поскольку пришлось в середине сезона покинуть команду, в которой выступал много лет. Физически Джусоев готов — нельзя за два дня растерять форму.
— В Суперкубке получил травму Павел Рязанцев и после матча 3 декабря улетел в Хабаровск. Почему вместо него не вызвали никого из резервистов?
— Он
— Вы сказали, что резервистов — пять. А еще много хоккеистов реально являются кандидатами в сборную?
—
— Сергей Ломанов входит в обойму сборной?
— Да, мы с ним общались и Сергей просил не вызывать его на этот турнир. Первую половину чемпионата Сергей проводит очень сильно. Он сказал, что если будет готов на сто процентов, с удовольствием поможет сборной на чемпионате мира. Ломанов прекрасно знает требования сборной, что сюда нельзя приезжать за былые заслуги или в плохом состоянии.
— Не было мысли вызвать его вместо Рязанцева?
— Нет. Мы же договорились.
КАПИТАНОМ БУДЕТ САВЕЛЬЕВ
— Кто будет капитаном сборной?
— Дмитрий Савельев. Мы с ним уже говорили.
— Как Дмитрий воспринял свое назначение?
— Четыре года назад на турнире в Абакане в одном из матчей мы уже хотели доверить капитанскую повязку Савельеву, но он отказался. Сейчас мы были более категоричны и сказали, что отказы не принимаются (улыбается).
— Савельев стал капитаном потому, что самый опытный и титулованный в этой команде?
— Это — одна из причин. Его задача — доводить до партнеров тренерские идеи.
— Какие задачи стоят перед командой на этом «Турнире четырех»?
— Сыграть так, как мы договариваемся перед матчами. Также посмотрим на соперников, что готовят они, собрать, как можно больше информации.
— Тяжело играть три матча за три дня?
— Непросто, но это нельзя назвать сверхнагрузкой.
— Насколько важно выиграть турнир, если помнить, что он — последняя проверка перед домашним чемпионатом мира-2018?
— Конечно, победить хочется. Но если мы сыграем достойно и не выиграем, это тоже будет положительным результатом.
— Хабаровск готовится к чемпионату мира?
— Конечно.
— Сборная России будет жить отдельно от остальных участников?
— Да, мы написали наши предложения. Выбирали такую локацию, чтобы быстро добраться до арены. Зима в Хабаровске непредсказуемая. После снегопадов и метелей можно 2−3 километра ехать очень долго — как в Москве. Думаю, руководство края пойдет нам навстречу. В «Арене Ерофей» сборная займет раздевалку «СКА-Нефтяника».
РАСПИСАНИЕ «ТУРНИРА ЧЕТЫРЕХ»
8 декабря, пятница.
17:30* Россия — Норвегия
21:00 Швеция — Финляндия.
9 декабря, суббота.
14:00 Швеция — Норвегия
18:30 Финляндия — Россия.
10 декабря, воскресенье.
12:00 Норвегия — Финляндия
16:00 Швеция — Россия.
* — время московское.
СОСТАВ СБОРНОЙ
Вратари: Роман Черных («Енисей»), Виктор Каменев («СКА-Нефтяник»);.
Защитники: Юрий Викулин («Енисей»), Василий Грановский («СКА-Нефтяник»), Павел Булатов («Динамо», Москва);.
Полузащитники: Дмитрий Савельев («Волга»), Янис Бефус, Максим Ишкельдин (оба — «СКА-Нефтяник»), Алан Джусоев, Андрей Прокопьев, Вадим Чернов (все — «Енисей»), Сергей Шабуров («Динамо», Москва), Евгений Дергаев («Водник»);.
Нападающие: Артем Боднаренко («СКА-Нефтяник»), Алмаз Миргазов («Енисей»), Вадим Архипкин («Бруберг», Швеция), Эмиль Бихузин («Волга»).
Главный тренер — Михаил Юрьев, старший тренер — Андрей Пашкин.