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17:42 (мск), источник: ТАСС

Скрынник: Россия ведет переговоры с Китаем о включении хоккея с мячом в программу ОИ-2022

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) ведет переговоры с китайской стороной о включении хоккея с мячом в программу Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея с мячом и глава ФХМР Борис Скрынник.

«Мы ведем переговоры с Китаем о возможном включении хоккея с мячом в программу Олимпиады-2022 в Пекине. Хоккей с мячом — признанный вид спорта, член Международного олимпийского комитета (МОК). Все требования, которые были к виду спорта по количеству федераций, по континентам и вступлению в WADA (Всемирное антидопинговое агентство), он выполнил», — сообщил Скрынник.

Также он отметил большой вклад вице-премьера, бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко в появление хоккея с мячом на Универсиаде. «Мутко сильно повлиял на включение хоккея с мячом в программу Универсиады в Красноярске. На турнире будет выступать по шесть женских и мужских команд», — отметил Скрынник.

Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта 2019 года. Хоккей с мячом впервые будет представлен на Универсиаде.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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