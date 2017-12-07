Скрынник: Россия ведет переговоры с Китаем о включении хоккея с мячом в программу ОИ-2022

«Мы ведем переговоры с Китаем о возможном включении хоккея с мячом в программу Олимпиады-2022 в Пекине. Хоккей с мячом — признанный вид спорта, член Международного олимпийского комитета (МОК). Все требования, которые были к виду спорта по количеству федераций, по континентам и вступлению в WADA (Всемирное антидопинговое агентство), он выполнил», — сообщил Скрынник.

Также он отметил большой вклад вице-премьера, бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко в появление хоккея с мячом на Универсиаде. «Мутко сильно повлиял на включение хоккея с мячом в программу Универсиады в Красноярске. На турнире будет выступать по шесть женских и мужских команд», — отметил Скрынник.

Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта 2019 года. Хоккей с мячом впервые будет представлен на Универсиаде.