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11:20 (мск), источник: Р-Спорт

Ломанов-старший: Джусоев за свой разрыв выплатит ХК «Енисей» 2/3 остатка контракта

МОСКВА, 5 дек — Р-Спорт, Олег Богатов. Разорвавший по собственной инициативе контракт с «Енисеем» многократный чемпион мира по хоккею с мячом Алан Джусоев выплатит клубу 2/3 заработной платы за остававшийся срок договора и не сможет играть в чемпионате России до 1 апреля 2018 года, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер красноярской команды Сергей Ломанов-старший.

Источник: РИА "Новости"

Джусоев выступал за «Енисей» в 2010—2016 годах, трижды став чемпионом страны и четырежды — победителем чемпионатов мира. Прошлый сезон игрок провел в шведском «Сандвикене». В межсезонье 25-летний спортсмен вернулся в Красноярск, а в понедельник клуб сообщил, что контракт с Джусоевым расторгнут по инициативе полузащитника.

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«Поскольку контракт расторгнут по инициативе Алана Джусоева, то он платит 2/3 своей зарплаты (по остававшемуся сроку действия контракта) в оставшиеся месяцы, до 1 апреля, — сказал в телефонном разговоре Ломанов-старший. — И в регламенте проведения чемпионата России написано, что он не имеет права заключать контракт с новым клубом до 1 апреля 2018 года. Но есть ссылка — до решения Федерации хоккея с мячом России».

«Поскольку он является игроком сборной России», — добавил собеседник агентства.

Ранее Джусоев был включен в состав сборной России для участия в «Турнире четырех наций», который пройдет в Сёдерхамне (Швеция) в период с 8 по 10 декабря. В соревновании сыграют сборные России, Швеции, Финляндии и Норвегии.

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