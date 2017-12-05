Ломанов-старший: Джусоев за свой разрыв выплатит ХК «Енисей» 2/3 остатка контракта

Источник: РИА "Новости"

Джусоев выступал за «Енисей» в 2010—2016 годах, трижды став чемпионом страны и четырежды — победителем чемпионатов мира. Прошлый сезон игрок провел в шведском «Сандвикене». В межсезонье 25-летний спортсмен вернулся в Красноярск, а в понедельник клуб сообщил, что контракт с Джусоевым расторгнут по инициативе полузащитника.

«Поскольку контракт расторгнут по инициативе Алана Джусоева, то он платит 2/3 своей зарплаты (по остававшемуся сроку действия контракта) в оставшиеся месяцы, до 1 апреля, — сказал в телефонном разговоре Ломанов-старший. — И в регламенте проведения чемпионата России написано, что он не имеет права заключать контракт с новым клубом до 1 апреля 2018 года. Но есть ссылка — до решения Федерации хоккея с мячом России».

«Поскольку он является игроком сборной России», — добавил собеседник агентства.