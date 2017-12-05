Ломанов-старший: Джусоев за свой разрыв выплатит ХК «Енисей» 2/3 остатка контракта
МОСКВА, 5 дек —
МОСКВА, 5 дек —
Джусоев выступал за «Енисей» в 2010—2016 годах, трижды став чемпионом страны и четырежды — победителем чемпионатов мира. Прошлый сезон игрок провел в шведском «Сандвикене». В межсезонье 25-летний спортсмен вернулся в Красноярск, а в понедельник клуб сообщил, что контракт с Джусоевым расторгнут по инициативе полузащитника.
«Поскольку контракт расторгнут по инициативе Алана Джусоева, то он платит 2/3 своей зарплаты (по остававшемуся сроку действия контракта) в оставшиеся месяцы, до 1 апреля, — сказал в телефонном разговоре
«Поскольку он является игроком сборной России», — добавил собеседник агентства.
Ранее Джусоев был включен в состав сборной России для участия в «Турнире четырех наций», который пройдет в Сёдерхамне (Швеция) в период с 8 по 10 декабря. В соревновании сыграют сборные России, Швеции, Финляндии и Норвегии.