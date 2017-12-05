Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Многократный чемпион мира по хоккею с мячом Алан Джусоев покинул «Енисей»
МОСКВА, 5 дек —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 5 дек —
Сообщается, что расторжение контракта произошло по инициативе 25-летнего полузащитника.
В текущем сезоне чемпионата России он провел за «Енисей» 7 матчей, в которых забил два мяча и отдал 11 голевых передач. Джусоев трижды становился чемпионом России, два раза выигрывал Кубок мира, четыре раза — чемпионат мира.