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11:15 (мск), источник: Р-Спорт

Многократный чемпион мира по хоккею с мячом Алан Джусоев покинул «Енисей»

МОСКВА, 5 дек — Р-Спорт. Многократный чемпион мира в составе сборной России по хоккею с мячом Алан Джусоев покинул «Енисей», сообщается на официальном сайте красноярского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что расторжение контракта произошло по инициативе 25-летнего полузащитника.

В текущем сезоне чемпионата России он провел за «Енисей» 7 матчей, в которых забил два мяча и отдал 11 голевых передач. Джусоев трижды становился чемпионом России, два раза выигрывал Кубок мира, четыре раза — чемпионат мира.

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