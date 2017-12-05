Ломанов-старший: Уход чемпиона мира по бенди Джусоева из «Енисея» был внезапным
МОСКВА, 5 дек —
МОСКВА, 5 дек —
Джусоев выступал за «Енисей» в 2010—2016 годах, выиграв в 2014—2016 году золотые медали в чемпионате России, а в 2013—2016 года — золото на чемпионатах мира. Прошлый сезон игрок провел в шведском «Сандвикене». В межсезонье 25-летний спортсмен вернулся в Красноярск, а в понедельник клуб сообщил, что контракт с Джусоевым расторгнут по инициативе хоккеиста.
«Это Алан расстался с нами, а не мы с ним, — сказал по телефону Сергей
«Как скажется уход Джусоева на игре “Енисея”? Вы же видели матч за Суперкубок России — как без него хорошо проявили себя наши молодые хоккеисты», — добавил собеседник агентства.
Красноярцы в финальной игре за Суперкубок России-2017 в воскресенье со счетом 6:3 победили в Красногорске действующего чемпиона страны и обладателя Кубка России-2017 хабаровский «СКА-Нефтяник». В финале Кубка страны-2017 28 октября в Хабаровске дальневосточники выиграли у красноярцев со счетом 4:0.