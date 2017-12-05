Ломанов-старший: Уход чемпиона мира по бенди Джусоева из «Енисея» был внезапным

Джусоев выступал за «Енисей» в 2010—2016 годах, выиграв в 2014—2016 году золотые медали в чемпионате России, а в 2013—2016 года — золото на чемпионатах мира. Прошлый сезон игрок провел в шведском «Сандвикене». В межсезонье 25-летний спортсмен вернулся в Красноярск, а в понедельник клуб сообщил, что контракт с Джусоевым расторгнут по инициативе хоккеиста.

«Это Алан расстался с нами, а не мы с ним, — сказал по телефону Сергей Ломанов-старший. — Для меня это тоже стало неожиданным, он мне позвонил вечером накануне вылета команды на матч Суперкубка России и сказал: “Сергей Иванович, я не еду. Я не могу вас больше обманывать”. Я ответил: “Ты можешь уходить, но отыграй финал”. А Алан сказал: “Нет, я решил”. И все, вопросов больше нет. Я не хочу комментировать и испортить ему карьеру. Он — молодой парень, дай бог ему здоровья. Если он вырулит, то вырулит».