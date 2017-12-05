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11:12 (мск), источник: Р-Спорт

Ломанов-старший: Уход чемпиона мира по бенди Джусоева из «Енисея» был внезапным

МОСКВА, 5 дек — Р-Спорт, Олег Богатов. Решение четырехкратного чемпиона мира по хоккею с мячом и трехкратного победителя чемпионатов России полузащитника Алана Джусоева покинуть «Енисей» стало абсолютно неожиданным, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер красноярской команды Сергей Ломанов-старший.

Источник: РИА "Новости"

Джусоев выступал за «Енисей» в 2010—2016 годах, выиграв в 2014—2016 году золотые медали в чемпионате России, а в 2013—2016 года — золото на чемпионатах мира. Прошлый сезон игрок провел в шведском «Сандвикене». В межсезонье 25-летний спортсмен вернулся в Красноярск, а в понедельник клуб сообщил, что контракт с Джусоевым расторгнут по инициативе хоккеиста.

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«Это Алан расстался с нами, а не мы с ним, — сказал по телефону Сергей Ломанов-старший. — Для меня это тоже стало неожиданным, он мне позвонил вечером накануне вылета команды на матч Суперкубка России и сказал: “Сергей Иванович, я не еду. Я не могу вас больше обманывать”. Я ответил: “Ты можешь уходить, но отыграй финал”. А Алан сказал: “Нет, я решил”. И все, вопросов больше нет. Я не хочу комментировать и испортить ему карьеру. Он — молодой парень, дай бог ему здоровья. Если он вырулит, то вырулит».

«Как скажется уход Джусоева на игре “Енисея”? Вы же видели матч за Суперкубок России — как без него хорошо проявили себя наши молодые хоккеисты», — добавил собеседник агентства.

Красноярцы в финальной игре за Суперкубок России-2017 в воскресенье со счетом 6:3 победили в Красногорске действующего чемпиона страны и обладателя Кубка России-2017 хабаровский «СКА-Нефтяник». В финале Кубка страны-2017 28 октября в Хабаровске дальневосточники выиграли у красноярцев со счетом 4:0.

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