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11:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Из хоккейного «Енисея» неожиданно ушел один из лидеров

Алан Джусоев принял решение расторгнуть контракт.

Игрок красноярского хоккейного «Енисея» Алан Джусоев неожиданно расторг контракт с клубом. О причинах официально ничего не известно, тем страннее кажется эта история.

«Клуб и игрок расторгли контракт по инициативе игрока. В чемпионате России 2017/18 Алан Джусоев провел за “Енисей” 7 матчей. Забил 2 мяча и сделал 11 голевых передач», — говорится в коротком сообщении на сайте клуба.

Напомним, Алан Джусоев являлся одним из лидеров команды. Накануне в заявке на матч за Суперкубок России с хабаровским «СКА-Нефтяником» его уже не было.

Алан Джусоев родился в Омске в 1992 году. Играть в хоккей с мячом начал в Абакане. С 2009 года — игрок «Енисея». Четырежды чемпион мира в составе российской сборной. Является заслуженным мастером спорта.

В прошлом году Джусоев вместе с Сергеем Ломановым-младшим неожиданно покинули «Енисей» и уехали играть за шведские клубы — «Сандвикен» и «Венерсборг» соответственно. Однако надолго там не задержались — уже в марте этого года игроки вернулись в Красноярск. По слухам, их заработная плата по возвращении стала одной из самых больших в местных командах мастеров — 2 млн рублей в месяц.

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