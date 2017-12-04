Из хоккейного «Енисея» неожиданно ушел один из лидеров

Игрок красноярского хоккейного «Енисея» Алан Джусоев неожиданно расторг контракт с клубом. О причинах официально ничего не известно, тем страннее кажется эта история.

«Клуб и игрок расторгли контракт по инициативе игрока. В чемпионате России 2017/18 Алан Джусоев провел за “Енисей” 7 матчей. Забил 2 мяча и сделал 11 голевых передач», — говорится в коротком сообщении на сайте клуба.

Напомним, Алан Джусоев являлся одним из лидеров команды. Накануне в заявке на матч за Суперкубок России с хабаровским «СКА-Нефтяником» его уже не было.

Алан Джусоев родился в Омске в 1992 году. Играть в хоккей с мячом начал в Абакане. С 2009 года — игрок «Енисея». Четырежды чемпион мира в составе российской сборной. Является заслуженным мастером спорта.