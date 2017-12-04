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11:28 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Китае презентовали чемпионат мира по бенди в Хабаровске

Турнир с 29 января по 4 февраля пройдёт одновременно в двух странах.

Делегация министерства физической культуры и спорта Хабаровского края посетила китайскую провинцию Хэйлунцзян и приняла участие в заседании межрегионального сотрудничества между Россией и Китаем в области спорта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Для участия в мероприятии были также приглашены предста-вители Камчатского, Приморского Красноярского, Забайкальского краёв, Иркутской, Амурской, Новосибирской, Еврейской автономной областей, а также Республик Саха (Якутия) и Бурятия.

Хабаровский край в своем докладе презентовал чемпионат мира по хоккею с мячом, который пройдет в арене «Ерофей» с 29 января по 4 февраля 2018 года.

Напомним, что в эти же сроки в Харбине впервые состоится мировое первенство среди команд группы «В», победитель которого на будущий год получит право сыграть в группе «А».

На китайский лёд выйдут десять национальных сборных — Белоруссии, Венгрии, Монголии, Японии, Китая, Нидерландов, Сомали, Украины, Чехии и Эстонии.

Кроме того, во время визита стороны договорились расширить сотрудничество в области других видов спорта. Уже на протяжении 25 лет между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян существует практика подобных спортивных обменов. Помимо боксеров и борцов к совместному учебно-тренировочному процессу присоединятся представители хоккея, киокусинкай, ушу-саньда и хоккея с мячом.

— Наш регион сегодня развивает на своей территории 88 видов спорта, и мы заинтересованы в том, чтобы росло не только их количество, но и качество, — говорит первый заместитель министра физической культуры и спорта Хабаровского края Всеволод Мохирев. — Надеемся, что, сотрудничая с коллегами из провинции Хэйлунцзян, мы сообща сможем добиться ещё больших результатов.

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