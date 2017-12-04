«СКА-Нефтяник» остался без Суперкубка

Впервые Суперкубок по хоккею с мячом достался клубу, который не является ни чемпионом страны, ни обладателем Кубка России. Произошло это в Красногорске во встрече между «СКА-Нефтяником» и «Енисеем», завершившейся победой сибиряков — 6:3, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Напомним, что на протяжении последних трёх лет «Енисей» неизменно уступал дальневосточникам во всех решающих поединках сезона. При этом армейцы по два раза обыгрывали красноярцев в матчах за Кубок и Суперкубок. И вот реванш состоялся.



Уже на четвёртой минуте Юрий Викулин после розыгрыша углового открыл счёт, а вскоре Алмаз Мингазов удвоил результат.



На этом «Енисей» не успокоился и на 18-й минуте Сергей Ломанов в третий раз огорчил голкипера «СКА-Нефтяника» Дениса Рысева.



Затем Максиму Ишкельдину удалось сократить разрыв в счёте, но это был первый и последний приятный для хабаровчан момент до перерыва.



А вот «Енисею» на последней минуте первого тайма удалось забить четвертый мяч.



Сразу после отдыха всё тот же Ломанов в пятый раз отравил мяч в сетку наших ворот.



Армейцы, как ни старались, переломить ход борьбы не смогли.



В настоящий момент часть игроков «СКА-Нефтяника» вместе с тренером Михаилом Юрьевым будет готовиться к международному турниру на уровне национальных сборных в Швеции. Остальные хоккеисты вернутся в Хабаровск.



Ближайший матч чемпионата страны армейцы проведут 13 декабря дома с иркутским клубом «Байкал-Энергия».



«СКА-Нефтяник» — «Енисей» (Красноярск) — 3:6 (1:4)

3 декабря. Красногорск. Стадион «Зоркий». 4750 зрителей

Голы: 0:1 (4 мин.) Викулин (Макаров — угловой), 0:2 (8) Миргазов (Чернов), 0:3 (17) Ломанов (Петтерссон), 1:3 (21) М. Ишкельдин, 1:4 (45) Чернов (Викулин — угловой), 1:5 (48) Ломанов (Миргазов), 2:5 (53) А. Бондаренко, 2:6 (88) Петтерссон, 3:6 (89) Толстихин (Ишкельдин)

Вратари: Рысев — Черных

Угловые: 4 — 5

Штрафное время: 0 — 0

Главный судья: Н. Юкляевских (С-Петербург).