Второй Суперкубок «Енисея»

Источник: Советский спорт

35067 КМ — ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ?

К 3 декабря 2017 года по два раза Суперкубок выигрывали «Динамо-Москва» и «СКА-Нефтяник». После матча в Красногорске хабаровчане могли вырваться вперед либо эту парочку догнал бы «Енисей». Еще интересная деталь: оба своих Суперкубка «СКА-Нефтяник» завоевал, обыгрывая красноярский клуб.

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Сейчас Хабаровск и Красноярск — места силы хоккея с мячом России. Их в один голос называли фаворитами чемпионата России опрошенные «Советским спортом» специалисты. Именно «СКА-Нефтяник» и «Енисей» лидируют в турнире. Правда, хабаровчане очков еще не теряли, а оппонент уступил в Ульяновске «Волге». Обе команды делегировали по шесть игроков в сборную страны для участия в международном «Турнире четырех» в Швеции. Возглавляет национальную команду наствник хабаровчан Михаил Юрьев.

«Енисей» отыграл матч чемпионата 28 ноября и прилетел в Москву лишь за сутки до Суперкубка. «СКА-Нефтяник» 29 ноября «размялся» в родной «Арене Ерофей» на «Строителе» (10:0), но дома задерживаться не стал — утром улетел в столицу.

«СКА-Нефтяник» — самая часто летающая команда мирового бенди. Только в ноябре дальневосточники налетали ровно 35 067 километров — почти экватор! Хабаровчане в первых двух турах посетили Киров и Нижний Новгород. Причем из первого города в другой (около 600 км) они добирались на самолетах через Москву. Еще один выезд был в Красногорск и Архангельск.

«Енисей» в ноябре летал гораздо меньше — 12 324 км. Команда посетила соседний Кемерово, а также слетала в Ульяновск, где провела две встречи — с «Волгой» и ХК «Динамо-Казань». Да и расстояние от Москвы до Хабаровска (6141 км) почти в два раза больше, чем от столицы до Красноярска (3352 км).

ХАБАРОВСК — В ХОЗЯЙСКОЙ РАЗДЕВАЛКЕ, А НА ПОЛЕ ХОЗЯЙСТВОВАЛ «ЕНИСЕЙ».

Вход на стадион был бесплатным. На входе висело объявление: «1-й сектор — Красноярск, 11-й — Хабаровск». Но в хоккее с мячом болельщики воюют между собой крайне редко. Поэтому поклонники обоих клубов собрались на 10-м секторе, чтобы мирно пообщаться и посмотреть любимый хоккей. Большинство из них живет в Москве.

«Кто выиграет? — переспросил Валерий Грачев, легенда красногорского хоккея с мячом. — Пусть хорошо сыграют. Погода шепчет. Сам бы с удовольствим вышел бы на лед».

«СКА-Нефтяник» в прошлом сезоне выиграл и чемпионат, и Кубок стрнаы. Могли хабаровчане требовать Суперкубок «по умолчанию»? Конечно. Но есть регламент. По нему в такой ситуации соискателем почетного трофея становится финалист Кубка. Так «Енисей» 3 декабря попал в Красногорск.

По тому же регламенту хабаровчане стали номинальными хозяевами и для них «Зоркий» освободил более просторную раздевалку. А на льду по-хозяйски чувствовали себя красноярцы. Их не смущало отсутствие одного из лидеров команды, капитана сборной России Алана Джусоева. «Енисей» выглядел гораздо более свежим, к 18-й минуте трижды огорчил Дениса Рысева и вынудил тренеров «СКА-Нефтяника» взять тайм-аут. После него сразу невероятный гол забил Максим Ишкельдин, вышедший на почти родной стадион «Зоркий» с особым настроем — 1:3! «Опять наш забил», — обрадовались красногорские коллеги, намекая на то, что Алмаз Миргазов тоже играл за местный клуб.

После перерыва команды дважды обменивались забитыми мячами (Сергей Ломанов и Артем Бондаренко), но игрового преимущества «Енисея» хватило для общей победы.

СТАТИСТИКА.

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Енисей (Красноярск) — 3:6 (1:4).

4750 зрителей. Голы: Ишкельдин, 22; Бондаренко, 53; Толстихин, 89 — Викулин, 4; Миргазов, 8; Ломанов, 17, 48; Чернов, 45; Петтерссон, 87.

Штраф: 0−0.

САМЫЙ ПЕРВЫЙ.