Красноярский «Енисей» завоевал Суперкубок России по хоккею с мячом

Суперкубок России разыгрывается с 2013 года, первым его обладателем стало московское «Динамо», выигравшее трофей и в 2014 году. В 2015 году в матче за Суперкубок также встречались «СКА-Нефтяник» и «Енисей», тогда победу одержала команда из Хабаровска. «Енисей» завоевывал Суперкубок России в сезоне-2015/16, обыграв иркутский «Байкал». Хабаровский клуб выиграл трофей в прошлом сезоне, победив «Байкал».