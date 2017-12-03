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15:27 (мск), источник: ТАСС

Красноярский «Енисей» завоевал Суперкубок России по хоккею с мячом

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 3 декабря. /ТАСС/. Красноярский «Енисей» одержал победу над хабаровским «СКА-Нефтяником» со счетом 6:3 в матче за Суперкубок России по хоккею с мячом. Встреча прошла в подмосковном Красногорске.

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей отличились Юрий Викулин (4-я минута), Алмаз Миргазов (8), Сергей Ломанов (17, 48), Вадим Чернов (45) и Эрик Петтерссон (88). За хабаровчан голы забили Максим Ишкельдин (21), Артем Бондаренко (53) и Олег Толстихин (89).

Суперкубок России разыгрывается с 2013 года, первым его обладателем стало московское «Динамо», выигравшее трофей и в 2014 году. В 2015 году в матче за Суперкубок также встречались «СКА-Нефтяник» и «Енисей», тогда победу одержала команда из Хабаровска. «Енисей» завоевывал Суперкубок России в сезоне-2015/16, обыграв иркутский «Байкал». Хабаровский клуб выиграл трофей в прошлом сезоне, победив «Байкал».

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