Красноярский «Енисей» завоевал Суперкубок России по хоккею с мячом

В составе победителей отличились Юрий Викулин (4-я минута), Алмаз Миргазов (8), Сергей Ломанов (17, 48), Вадим Чернов (45) и Эрик Петтерссон (88). За хабаровчан голы забили Максим Ишкельдин (21), Артем Бондаренко (53) и Олег Толстихин (89).
Суперкубок России разыгрывается с 2013 года, первым его обладателем стало московское «Динамо», выигравшее трофей и в 2014 году. В 2015 году в матче за Суперкубок также встречались «СКА-Нефтяник» и «Енисей», тогда победу одержала команда из Хабаровска. «Енисей» завоевывал Суперкубок России в сезоне-2015/16, обыграв иркутский «Байкал». Хабаровский клуб выиграл трофей в прошлом сезоне, победив «Байкал».