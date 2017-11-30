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11:23 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Билеты на Чемпионат мира хабаровчане смогут купить с 1 декабря

Пройти на матчи по хоккею с мячом можно будет за 100 рублей.

Билеты на Чемпионата мира по хоккею с мячом начнут продавать в кассах арены «Ерофей» с 1 декабря, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Их минимальная стоимость составит 100 рублей на все матчи, кроме финального. Туда самый дешевый пропуск обойдется в 500 рублей.

Напомним, турнир пройдет в Хабаровске с 29 января по 4 февраля 2018 года. Решение о проведение Чемпионата в краевой столице было принято по итогам конкурсного отбора в январе этого года комиссией по проведению международных соревнований в Российской Федерации.

Все матчи, кроме финала, обойдутся любителям хоккея с мячом в 100−2 000 рублей. Вход на решающую игру будет стоить 500−5 000 рублей. Купить билеты можно будет на сайте арены «Ерофей» и официальном сайте ЧМ-2018.

Продажа абонементов уже стартовала и продлится до конца декабря. Их обладатели гарантируют себе места на все 22 матча турнира. Стоимость входа на все игры в кассах — от 4 до 9,5 тыс рублей.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», талисманы для Чемпионата мира по хоккею с мячом выбирали учащихся Краевого центра образования. Ими станут пушистые тигр и медведь.

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