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06:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Хоккеисты «Байкал-Энергии» проиграли «Динамо» из Москвы на родном льду

Счет игры — 4:3.

Источник: IrkutskMedia.ru

ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска проиграла «Динамо» из Москвы в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом накануне, 29 ноября. Игра завершилась со счетом 3:4. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ХК «Байкал-Энергия».

В начале первого тайма мяч забил Антон Шевцов из «Байкал-Энергии». Затем хоккеисты «Динамо» заработали три очка. Затем «Байкал-Энергия» смогла успешно завершить еще одну атаку. В первой десятиминутке второй половины встречи бело-синие сравняли счет. После упорной борьбы «Динамо» удалось вырваться вперед. Итог игры — 3:4.

«Хотел бы поблагодарить ребят за самоотдачу, все-таки 4:3. Имели довольно ощутимое игровое преимущество, но не смогли реализовать его в голы. Но надо отдать должное динамовцам. Они очень самоотверженно оборонялись, делали все, чтобы нам было трудно», — сказал главный тренер «Байкал-Энергии» Андрей Пашкин.

Напомним, что сейчас «Байкал-Энергия» занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч бело-синие проведут на выезде 13 декабря, они сразятся с «СКА-Нефтяник» из Хабаровска.

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