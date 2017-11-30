Хоккеисты «Байкал-Энергии» проиграли «Динамо» из Москвы на родном льду
Счет игры — 4:3.
Счет игры — 4:3.
ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска проиграла «Динамо» из Москвы в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом накануне, 29 ноября. Игра завершилась со счетом 3:4. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ХК «Байкал-Энергия».
В начале первого тайма мяч забил Антон Шевцов из «Байкал-Энергии». Затем хоккеисты «Динамо» заработали три очка. Затем «Байкал-Энергия» смогла успешно завершить еще одну атаку. В первой десятиминутке второй половины встречи
«Хотел бы поблагодарить ребят за самоотдачу,
Напомним, что сейчас «Байкал-Энергия» занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч