«СКА-Нефтяник» всухую разгромил «Строитель»

Уже до перерыва хозяева забили четыре мяча. Причем три из них — после розыгрышей углового. Отличились Александр Антипов, Артём Бондаренко, Максим Ишкельдин и Александр Ким. При этом Павел Рязанцев промахнулся с 12-метровой отметки.



После отдыха Артём Бондаренко забил еще три гола и в итоге оформил покер. Также «Строитель» огорчили Максим Ишкельдин и Александр Антипов, который дважды реализовал пенальти.



В активе «СКА-Нефтяника» 24 очка и клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу. По 18 очков в активе «Енисея» и «Уральского трубника», сыгравшего на один матч меньше лидера.



С «Енисеем» армейцы сыграют в поединке за Суперкубок, который состоится 3 декабря в Красногорске. Напомним, что хабаровчане уже дважды выигрывали этот трофей, причем оба раза побеждали именно хоккеистов из Красноярска.