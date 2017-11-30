«СКА-Нефтяник» всухую разгромил «Строитель»
Хабаровские хоккеисты отгрузили в ворота соперника десять мячей.
Хабаровские хоккеисты отгрузили в ворота соперника десять мячей.
10:0 — с таким счётом «СКА-Нефтяник» обыграл дебютанта Суперлиги сыктывкарский «Строитель», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Хоккеисты продлили победную серию до восьми матчей.
Уже до перерыва хозяева забили четыре мяча. Причем три из них — после розыгрышей углового. Отличились Александр Антипов, Артём Бондаренко, Максим Ишкельдин и Александр Ким. При этом Павел Рязанцев промахнулся с 12-метровой отметки.
После отдыха Артём Бондаренко забил еще три гола и в итоге оформил покер. Также «Строитель» огорчили Максим Ишкельдин и Александр Антипов, который дважды реализовал пенальти.
В активе «СКА-Нефтяника» 24 очка и клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу. По 18 очков в активе «Енисея» и «Уральского трубника», сыгравшего на один матч меньше лидера.
С «Енисеем» армейцы сыграют в поединке за Суперкубок, который состоится 3 декабря в Красногорске. Напомним, что хабаровчане уже дважды выигрывали этот трофей, причем оба раза побеждали именно хоккеистов из Красноярска.
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Строитель» (Сыктывкар) — 10:0 (4:0).
29 ноября. Хабаровск. Арена «Ерофей». 2427 зрителей
Голы: 1:0 (7 мин.) Антипов (Ивкин — угл.), 2:0 (13) А. Бондаренко (Ивкин — угл.), 3:0 (20) М. Ишкельдин (Бефус), 4:0 (44) Ким (М. Ишкельдин — угл.), 5:0 (48) А. Бондаренко (М. Ишкельдин — угл.), 6:0 (54) А. Бондаренко, 7:0 (60) Антипов — с пенальти, 8:0 (69) И. Ишкельдин (Чижов), 9:0 (75) А. Бондаренко (Антипов), 10:0 (87) Антипов — с пенальти
Нереализованный пенальти: (29) Рязанцев «СКА-Нефтяник» (мимо)
Вратари: Рысев — Шакиров
Угловые: 12 — 9
Штрафное время: 10 — 50
Главный судья: С. Горбачев (Балашиха).