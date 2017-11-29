Хабаровский «СКА-Нефтяник» скрестит клюшки с противником из Сыктывкара

Хабаровск, 29 ноября, AmurMedia.

«СКА-Нефтяник» в рамках XXVI Чемпионата России по хоккею с мячом проведет очередной матч на домашнем льду. Соперником «армейцев» станет дружина из Сыктывкара — в Хабаровск приезжает «Строитель». Предыдущая встреча хоккеистов состоялась семь лет назад — тогда победу праздновал «СКА-Нефтяник», передает корр. ИА AmurMedia.

«Строитель» выступает в чемпионатах страны уже 27 лет. Несмотря на долгую историю клуба, «армейцы» встречались с этим соперником всего 24 раза. Причина нечастых противостояний — в делении участников турнира на группы по зонам, в первую очередь в российском этапе. Впервые «СКА-Нефтяник» сыграл с хоккеистами из Сыктывкара в декабре 1983 года — тогда хабаровчане увезли домой победу.

«Первый же визит северян в Хабаровск состоялся 20 февраля 1984 года. Схватка получилась жаркой. После первого тайма 2000 хабаровских болельщиков с удивлением поглядывали на табло, на котором значилось 3:3. Лишь благодаря высокому мастерству своих лидеров «армейцы» смогли склонить чашу весов в свою пользу — 5:3. С тех пор «Строитель» гостил в Хабаровске еще восемь раз. В течение трех лет кряду (1990−92) сыктывкарцы добивались ничейного результата. А вот выиграть так и не смогли. Последняя встреча соперников в чемпионатах страны в Хабаровске состоялась 7 января 2010 года. Тогда со счетом 7:4 победу праздновали «армейцы», — сообщает пресс-служба клуба «СКА-Нефтяник».

На сегодняшний день хабаровский клуб по хоккею с мячом уверенно лидирует в Чемпионате России сезона 2017/18 года. В копилке «армейцев» 21 очко, а за спиной семь побед как дома, так и на выезде. Ближайший соперник в борьбе за чемпионский титул — красноярский «Енисей», который отстает на три очка. Гости из Сыктывкара занимают 12-ю строчку в турнирной таблице: «Строитель» провел уже шесть матчей и одержал лишь одну победу.