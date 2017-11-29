Красноярский «Енисей» обыграл «Водник» в матче ЧР по бенди

Красноярская команда «Енисей» обыграла «Водник» из Архангельска в матче Чемпионата России по хоккею с мячом со счетом 7:1. Игра состоялась вчера в Красноярске.

В составе победителей на 17-й и 38-й минуте отличился Эрик Петтерссон с подачи Сергея Ломанова. На 26-й минуте Алмаз Миргазов с подачи Алана Джусоева удвоил преимущество красноярцев.

Команды вышли на вторую половину игры со счетом 5:0. На 47-й минуте Сергей Ломанов оформил «дубль». Затем с углового отличился капитан Юрий Викулин. У гостей мяч забил Александр Тюкавин.

«Уровень команд сейчас неравен. Мы проигрываем в скорости, но я не могу упрекнуть своих игроков за то, что они не старались. Просто разница в уровне мастерства, на данный момент, заметна. В этой игре мы проверили несколько новых игроков», — прокомментировал тренер Сергей Лихачев.

«Первый тайм смотрелся неплохо. Но после отключений света начался небольшой сумбур. Это явно повлияло на игру команд. И у болельщиков интерес спал. Если нам было сложно, то игрокам на поле было еще сложнее», — прокомментировал тренер «Енисея» Сергей Ломанов.