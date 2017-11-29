Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Злые люди живут меньше
Подполковник полиции напал на сотрудника ГИБДД, защищая женщину
Армения лишится права поставлять «коньяк» в Евросоюз
Сын Табакова рассказал о самочувствии актера
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нэшвилл Предаторз1
Чикаго Блэкхокс0
Хоккей. НХЛ
перерыв
Детройт Ред Уингз1
Лос-Анджелес Кингз0
Хоккей. НХЛ
2-й период
Баффало Сэйбрз0
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Йорк Айлендерс4
Ванкувер Кэнакс2
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Йорк Рейнджерс1
Флорида Пантерз3
Хоккей. НХЛ
2-й период
Филадельфия Флайерз1
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
2-й период
Коламбус Блю Джэкетс2
Каролина Харрикейнз1
Хоккей. КХЛ
28.11
Слован1
Адмирал0
Хоккей. КХЛ
28.11
Динамо Мн2
Югра1
Хоккей. КХЛ
28.11
Йокерит2
Сибирь1
Хоккей. КХЛ
28.11
Лада0
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
28.11
ТракторБ2
Динамо Р1
Хоккей. КХЛ
28.11
Автомобилист4
Спартак2
Хоккей. КХЛ
28.11
Металлург МгОТ2
Северсталь3
Все события
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Две российские биатлонистки отстранены от мероприятий IBU
Мадридский «Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании
Джордж и Амаль Клуни решили обновить клятвы верности
Принц Ганноверский женился на модели из Перу
Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде
8 секретов стройности японцев
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
10«Зенит» разгромил «Тосно»
24День, когда не пропустил Акинфеев
05:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский «Енисей» обыграл «Водник» в матче ЧР по бенди

Счет игры — 7:1.

Красноярская команда «Енисей» обыграла «Водник» из Архангельска в матче Чемпионата России по хоккею с мячом со счетом 7:1. Игра состоялась вчера в Красноярске.

В составе победителей на 17-й и 38-й минуте отличился Эрик Петтерссон с подачи Сергея Ломанова. На 26-й минуте Алмаз Миргазов с подачи Алана Джусоева удвоил преимущество красноярцев.

Команды вышли на вторую половину игры со счетом 5:0. На 47-й минуте Сергей Ломанов оформил «дубль». Затем с углового отличился капитан Юрий Викулин. У гостей мяч забил Александр Тюкавин.

«Уровень команд сейчас неравен. Мы проигрываем в скорости, но я не могу упрекнуть своих игроков за то, что они не старались. Просто разница в уровне мастерства, на данный момент, заметна. В этой игре мы проверили несколько новых игроков», — прокомментировал тренер Сергей Лихачев.

«Первый тайм смотрелся неплохо. Но после отключений света начался небольшой сумбур. Это явно повлияло на игру команд. И у болельщиков интерес спал. Если нам было сложно, то игрокам на поле было еще сложнее», — прокомментировал тренер «Енисея» Сергей Ломанов.

В следующем матче чемпионата России «Енисей» 13 декабря сыграет в гостях с нижегородским «Стартом», в этот же день «Водник» примет новосибирский «Сибсельмаш». До этого 3 декабря состоится матч за Суперкубок. «Енисей» сыграет в Красногорске с командой «СКА-Нефтяник» (Хабаровск).

В Красноярске уничтожили 420 кг фруктов, овощей и орехов
«Яшин — главный символ российского футбола»
IIHF попросила МОК допустить Россию к участию в Олимпиаде
Две российские биатлонистки отстранены от мероприятий IBU
Мадридский «Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании
Daily Mail: «Шальке» и «Байер» включились в борьбу за Смолова
«Зенит» представил видео о событиях вокруг матча со «Спартаком»
Пеле приедет в Москву на жеребьевку ЧМ-2018
Спорт-Экспресс
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь