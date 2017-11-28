Казанское «Динамо» одержало первую победу в чемпионате России по хоккею с мячом
ТАСС, 28 ноября. Казанское «Динамо» со счетом 2:1 одержало победу над кировской «Родиной» в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом.
ТАСС, 28 ноября. Казанское «Динамо» со счетом 2:1 одержало победу над кировской «Родиной» в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Забитыми мячами в составе хозяев отметились Рамиль Ибрагимов (11-я минута) и Иван Децура (17). В составе гостей отличился Константин Зубарев (29). Для казанской команды эта победа стала первой в семи матчах чемпионата России нынешнего сезона.
В турнирной таблице «Родина» без набранных баллов занимает последнее, 13-е место. Казанское «Динамо» находится на 12-й строчке, в активе команды три очка.
В следующем матче «Родина» дома сыграет с кемеровским «Кузбассом» 13 декабря, казанское «Динамо» дома встретится с красногорским «Зорким» 5 декабря.
В других матчах игрового дня «Уральский Трубник» обыграл «Сибсельмаш» (9:5), «Волга» одержала победу над «Стартом» (5:2), а «Енисей» обыграл «Водник» (7:1).