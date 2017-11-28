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15:03 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею с мячом сыграет с норвежцами на старте Турнира четырех наций

ТАСС, 28 ноября. Турнир четырех наций 8 декабря откроется матчем сборной России по хоккею с мячом против команды Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Турнир с участием команд России, Швеции, Финляндии и Норвегии пройдет с 8 по 10 декабря 2017 года. 8 декабря после россиян и норвежцев сыграют шведы с финнами. 9 декабря россияне встретятся с финнами, 10 декабря — со шведами. 9 декабря также пройдет матч между командами Швеции и Норвегии, 10 декабря — между командами Норвегии и Финляндии.

Изначально международный турнир планировалось провести в Красногорске. Однако после отказа шведов и финнов выступать на открытом воздухе было изменено место проведения на шведский Сёдерхамн.

Этот турнир станет подготовительным к чемпионату мира, который в начале 2018 года примет Хабаровский край. Действующим чемпионом Турнира четырех наций является сборная России.

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