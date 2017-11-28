Сборная России по хоккею с мячом сыграет с норвежцами на старте Турнира четырех наций

Турнир с участием команд России, Швеции, Финляндии и Норвегии пройдет с 8 по 10 декабря 2017 года. 8 декабря после россиян и норвежцев сыграют шведы с финнами. 9 декабря россияне встретятся с финнами, 10 декабря — со шведами. 9 декабря также пройдет матч между командами Швеции и Норвегии, 10 декабря — между командами Норвегии и Финляндии.