Сборная России по хоккею с мячом сыграет с норвежцами на старте Турнира четырех наций
ТАСС, 28 ноября. Турнир четырех наций 8 декабря откроется матчем сборной России по хоккею с мячом против команды Норвегии. Об этом сообщает
ТАСС, 28 ноября. Турнир четырех наций 8 декабря откроется матчем сборной России по хоккею с мячом против команды Норвегии. Об этом сообщает
Турнир с участием команд России, Швеции, Финляндии и Норвегии пройдет с 8 по 10 декабря 2017 года. 8 декабря после россиян и норвежцев сыграют шведы с финнами. 9 декабря россияне встретятся с финнами, 10 декабря — со шведами. 9 декабря также пройдет матч между командами Швеции и Норвегии, 10 декабря — между командами Норвегии и Финляндии.
Изначально международный турнир планировалось провести в Красногорске. Однако после отказа шведов и финнов выступать на открытом воздухе было изменено место проведения на шведский Сёдерхамн.
Этот турнир станет подготовительным к чемпионату мира, который в начале 2018 года примет Хабаровский край. Действующим чемпионом Турнира четырех наций является сборная России.