Продавать абонементы на чемпионат мира в Хабаровске будут дольше

Организаторы чемпионата мира по хоккею с мячом, который пройдёт в дальневосточной столице в январе 2018 года, решили сделать подарок болельщикам и продлили продажу абонементов на все игры. Купить «проходку» можно будет в течение декабря.

Планировалось, что абонементы перестанут реализовывать после старта продаж билетов, однако дирекция чемпионата решила продлить сроки. Для этого специально зарезервировали несколько мест.

«Обычно после начала продаж билетов, места на финальный матч раскупают, и мы больше не можем предложить болельщикам выгодную покупку. На этот раз мы оставили определённое количество мест в резерве. Жители Хабаровского края и других регионов получили возможность ещё в течение месяца купить абонемент и попасть на все игры чемпионата», — рассказала представитель дирекции чемпионата мира по хоккею с мячом Олеся Хмелёва.

Купить абонемент можно в кассах арены «Ерофей» и на официальном сайте спортивного сооружения.