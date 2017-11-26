«СКА-Нефтяник» обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом
ТАСС, 26 ноября. Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:3 в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом.
ТАСС, 26 ноября. Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 4:3 в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом.
В составе победителей забитыми мячами отметились Артем Бондаренко (23-я минута), Павел Рязанцев (65), Максим Ишкельдин (67) и Денис Лапшин (84). У проигравших отличились Дмитрий Барбаков (30), Михаил Сергеев (32) и Иван Щеглов (90). «СКА-Нефтяник» одержал семь побед в семи матчах нынешнего сезона первенства страны.
В турнирной таблице «СКА-Нефтяник» продолжает лидировать, набрав 21 очко, «Динамо» с девятью очками идет седьмым.
В следующем матче «СКА-Нефтяник» примет сыктывкарский «Строитель», «Динамо» в гостях сыграет с иркутским «Байкалом-Энергией». Обе встречи пройдут 29 ноября.
В другом матче дня «Байкал-Энергия» оказался сильнее клуба «Строитель» — 5:4.