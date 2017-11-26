«СКА-Нефтяник» вырвал победу у московского «Динамо» в Хабаровске

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Актер Федор Добронравов отреагировал на запрет посещать Украину
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
«Наглость»: президент Чехии о поведении глав ДНР на его просьбу
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес КингзБ2
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе Шаркс4
Виннипег Джетс0
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо Эвеланш2
Калгари Флэймз3
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Северсталь
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
Спартак
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс2
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз6
Миннесота Уайлд3
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Югра
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Адмирал
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз2
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс3
Баффало Сэйбрз0
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз1
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред УингзОТ3
Нью-Джерси Дэвилз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз1
Чикаго Блэкхокс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз5
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Хоккей. КХЛ
17:30
Динамо Мн
Сибирь
Хоккей. НХЛ
21:00
Каролина Харрикейнз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
22:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Ванкувер Кэнакс
Все события
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
Биатлонисты откроют олимпийский сезон этапом КМ в Эстерсунде
Бесчастных оставил багаж: его ученик выиграл матч за 20 минут
Кристина Асмус приняла участие в необычной фотосессии
В Виндзорском замке установили 6-метровую елку
Умер Дмитрий Хворостовский
Чем опасны йогурты
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
24День, когда не пропустил Акинфеев
17«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
10:08 (мск), источник: Восток Медиа

«СКА-Нефтяник» вырвал победу у московского «Динамо» в Хабаровске

Столичная команда оказала достойное сопротивление «армейцам».

Хабаровский «СКА-Нефтяник» начал новую серию домашних игр с победы. Встреча с московским «Динамо» далась «армейцам» нелегко — пришлось даже выступить в роли догоняющих, однако в итоге хозяева смогли вырваться вперёд и завершить матч со счётом 4:3.

Открыть счёт «армейцам» удалось только в середине первого тайма. Янис Бефус воспользовался ошибкой гостей, передал мяч Артёму Бондаренко, и тот проделал брешь в воротах Андрея Рейна, который до 23-й минуты надежно защищал свои владения. Через семь минут гости догнали хабаровчан: Виктор Каменев не справился с хлёстким ударом Дмитрия Барбакова. А вскоре «Динамо» и вовсе вышло вперёд — отрыв увеличил Михаил Сергеев. Как не пытались хозяева сравнять, их попытки разбивались о надёжную игру Андрея Рейна и столичных защитников.

Переломить ход матча удалось через десять минут после начала второго тайма: «СКА-Нефтяник» получил право на розыгрыш двух угловых ударов, Павел Рязанцев и Максим Ишкельдин с подачи Валерия Ивкина точно их реализовали.

Незадолго до окончания второго тайма «динамовец» Евгений Филиппов воспользовался грубой ошибкой «армейцев», завладел мячом и вышел один на один с Виктором Каменевым, однако вратарь «СКА-Нефтяника», к счастью для всех болельщиков на трибунах, защитил свои ворота. Через несколько Денис Лапшин оказался в такой же ситуации и не промахнулся — 4:2. Главный тренер московской команды взял тайм-аут, гости пошли вперёд и получили право на исполнение пенальти. Виктор Каменев отбил мяч щитком, а затем выручил команду в розыгрыше углового. Однако вскоре судьи вновь назначили в ворота хабаровчан спорный 12-метровый. С этим ударом Каменев не справился. Встреча завершилась со счётом 4:3.

 «Адмиралу» не хватило двух шайб, чтобы посмеяться над «шутами»
Не спасовали: хабаровский СКА дал бой именитым москвичам
Биатлонисты откроют олимпийский сезон этапом КМ в Эстерсунде
Бесчастных оставил багаж: его ученик выиграл матч за 20 минут
Новая жесть Слуцкого: удары по Леониду все больнее
«Шальке» отыграл четыре гола в матче с дортмундской «Боруссией»
ЦСКА сыграет с «Рубином» в матче чемпионата России
«Анчоусы», пьющие кровь. «Реал» с трудом победил дома «Малагу»
У «Спартака» есть шансы. «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем»
Новости
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Беременная Елена Захарова готовится к свадьбе Актриса раскрыла детали личной жизни.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь