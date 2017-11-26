«СКА-Нефтяник» вырвал победу у московского «Динамо» в Хабаровске

Хабаровский «СКА-Нефтяник» начал новую серию домашних игр с победы. Встреча с московским «Динамо» далась «армейцам» нелегко — пришлось даже выступить в роли догоняющих, однако в итоге хозяева смогли вырваться вперёд и завершить матч со счётом 4:3.

Открыть счёт «армейцам» удалось только в середине первого тайма. Янис Бефус воспользовался ошибкой гостей, передал мяч Артёму Бондаренко, и тот проделал брешь в воротах Андрея Рейна, который до 23-й минуты надежно защищал свои владения. Через семь минут гости догнали хабаровчан: Виктор Каменев не справился с хлёстким ударом Дмитрия Барбакова. А вскоре «Динамо» и вовсе вышло вперёд — отрыв увеличил Михаил Сергеев. Как не пытались хозяева сравнять, их попытки разбивались о надёжную игру Андрея Рейна и столичных защитников.

Переломить ход матча удалось через десять минут после начала второго тайма: «СКА-Нефтяник» получил право на розыгрыш двух угловых ударов, Павел Рязанцев и Максим Ишкельдин с подачи Валерия Ивкина точно их реализовали.