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11:26 (мск), источник: Р-Спорт

«Енисей» победил «Зоркий» в домашнем матче чемпионата России

МОСКВА, 25 ноя — Р-Спорт. Красноярский «Енисей» на своем льду обыграл красногорский «Зоркий» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Красноярске, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, у которых дубль оформил Сергей Ломанов.

В параллельном матче кемеровский «Кузбасс» на своем льду разгромил архангельский «Водник» — 7:1.

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