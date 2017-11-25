Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан за три недели преодолеет большее расстояние, чем длина экватора, подсчитал FourFourTweet.
«Енисей» победил «Зоркий» в домашнем матче чемпионата России
МОСКВА, 25 ноя —
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МОСКВА, 25 ноя —
Встреча, состоявшаяся в субботу в Красноярске, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, у которых дубль оформил Сергей Ломанов.
В параллельном матче кемеровский «Кузбасс» на своем льду разгромил архангельский «Водник» — 7:1.