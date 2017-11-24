В сборной России — четыре дебютанта

В Швецию отправятся 18 хоккеистов, представляющих 5 клубов отечественной Суперлиги и 1 — шведской Элитсерии. Отметим, что 10 из 18 вызванных игроков защищали честь России на ЧМ-2017 в Сандвикене, четверо (Викулин, Дергаев, Рязанцев и Архипкин) возвращаются в сборную после перерыва, а впервые майку главной команды страны в официальном турнире примерят четверо дебютантов (Каменев, Чернов, А. Прокопьев и Бихузин).