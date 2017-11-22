«СКА-Нефтяник» разгромил «Водник»

Шестую победу в новом сезоне одержали хоккеисты «СКА-Нефтяника». Очередной «жертвой» действующих чемпионов России стал архангельский «Водник», уступивший дальневосточникам на своём льду — 0:7, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Ещё до перерыва армейцы отгрузили в ворота архангелогородцев четыре мяча. Счёт на четвёртой минуте открыл Артём Бондаренко.



Вскоре Олег Толстихин забил второй мяч. А незадолго до перерыва гости отличились ещё дважды: голы на счету всё того же Толстихина и Дениса Лапшина.



Во втором тайме Артём Бондаренко и Денис Лапшин забили ещё по одному мячу.



Окончательную точку поставил Алексей Ничков.



В активе «СКА-Нефтяника» теперь 18 очков и хабаровчане остаются единственной командой чемпионата, которая идёт без потерь.



На втором месте «Уральский трубник», в активе которого 15 очков. Далее в таблице разместились «Байкал-Энергия» — 14 очков и «Енисей» — 12 очков. Правда, красноярские хоккеисты сыграли на матч меньше.



Очередные два матча армейцы проведут дома. Ближайший из них состоится 26 ноября с московским «Динамо». Начало в 15.00.



«Водник» (Архангельск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 0:7 (0:4)

21 ноября. Архангельск. Стадион «Труд». 2700 зрителей

Голы: 0:1 (4 мин.) А. Бондаренко (Толстихин, уг.), 0:2 (7) Толстихин (Ким), 0:3 (44) Толстихин, 0:4 (45) Лапшин (Бефус), 0:5 (47) Бондаренко (Ишкельдин), 0:6 (62) Лапшин (А. Бондаренко), 0:7 (80) Ничков (Ишкельдин)

Вратари: Шиляев — Рысев

Угловые: 6 — 5

Штрафное время: 30 — 50

Главный судья: В. Курбанов (Абакан).