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03:22 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«СКА-Нефтяник» разгромил «Водник»

Хабаровские хоккеисты увеличили разрыв с ближайшим преследователем до трёх очков.

Шестую победу в новом сезоне одержали хоккеисты «СКА-Нефтяника». Очередной «жертвой» действующих чемпионов России стал архангельский «Водник», уступивший дальневосточникам на своём льду — 0:7, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Ещё до перерыва армейцы отгрузили в ворота архангелогородцев четыре мяча. Счёт на четвёртой минуте открыл Артём Бондаренко.

Вскоре Олег Толстихин забил второй мяч. А незадолго до перерыва гости отличились ещё дважды: голы на счету всё того же Толстихина и Дениса Лапшина.

Во втором тайме Артём Бондаренко и Денис Лапшин забили ещё по одному мячу.

Окончательную точку поставил Алексей Ничков.

В активе «СКА-Нефтяника» теперь 18 очков и хабаровчане остаются единственной командой чемпионата, которая идёт без потерь.

На втором месте «Уральский трубник», в активе которого 15 очков. Далее в таблице разместились «Байкал-Энергия» — 14 очков и «Енисей» — 12 очков. Правда, красноярские хоккеисты сыграли на матч меньше.

Очередные два матча армейцы проведут дома. Ближайший из них состоится 26 ноября с московским «Динамо». Начало в 15.00.

«Водник» (Архангельск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 0:7 (0:4)
21 ноября. Архангельск. Стадион «Труд». 2700 зрителей
Голы: 0:1 (4 мин.) А. Бондаренко (Толстихин, уг.), 0:2 (7) Толстихин (Ким), 0:3 (44) Толстихин, 0:4 (45) Лапшин (Бефус), 0:5 (47) Бондаренко (Ишкельдин), 0:6 (62) Лапшин (А. Бондаренко), 0:7 (80) Ничков (Ишкельдин)
Вратари: Шиляев — Рысев
Угловые: 6 — 5
Штрафное время: 30 — 50
Главный судья: В. Курбанов (Абакан).

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