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21:45 (мск), источник: ТАСС

«СКА-Нефтяник» победил «Водник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

ТАСС, 21 ноября. Хабаровский «СКА-Нефтяник» победил архангельский «Водник» со счетом 7:0 в гостевом матче шестого тура чемпионата России по хоккею с мячом.

Голы забили Артем Бондаренко (4-я и 47-я минуты), Олег Толстихин (7, 44), Денис Лапшин (45, 62) и Алексей Ничков (80).

«СКА-Нефтяник» с 18 очками занимает первое место в таблице, «Водник» — восьмое (7).

В следующем матче хабаровская команда сыграет дома с московским «Динамо» 26 ноября, «Водник» днем ранее в гостях встретится с кемеровским «Кузбассом».

Результаты других матчей дня:

«Динамо» (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 0:11;.

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Родина» (Киров) 7:3;.

«Волга» (Ульяновск) — «Кузбасс» (Кемерово) 1:6;.

«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Старт» (Нижний Новгород) 9:7;.

«Зоркий» (Красногорск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) 6:6.

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