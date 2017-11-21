«СКА-Нефтяник» победил «Водник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом
ТАСС, 21 ноября. Хабаровский «СКА-Нефтяник» победил архангельский «Водник» со счетом 7:0 в гостевом матче шестого тура чемпионата России по хоккею с мячом.
ТАСС, 21 ноября. Хабаровский «СКА-Нефтяник» победил архангельский «Водник» со счетом 7:0 в гостевом матче шестого тура чемпионата России по хоккею с мячом.
Голы забили Артем Бондаренко (4-я и 47-я минуты), Олег Толстихин (7, 44), Денис Лапшин (45, 62) и Алексей Ничков (80).
«СКА-Нефтяник» с 18 очками занимает первое место в таблице, «Водник» — восьмое (7).
В следующем матче хабаровская команда сыграет дома с московским «Динамо» 26 ноября, «Водник» днем ранее в гостях встретится с кемеровским «Кузбассом».
Результаты других матчей дня:
«Динамо» (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 0:11;.
«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Родина» (Киров) 7:3;.
«Волга» (Ульяновск) — «Кузбасс» (Кемерово) 1:6;.
«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Старт» (Нижний Новгород) 9:7;.
«Зоркий» (Красногорск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) 6:6.