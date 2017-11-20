Смерть в ледяном аду. Одна из самых страшных трагедий советского спорта

Источник: Спорт-Экспресс

ЗАБЫТАЯ ТРАГЕДИЯ.

О трагедии в Лужниках, где во время матча «Спартак» — «Харлем» в давке погибли десятки людей, знают многие. Несмотря на то, что подробности событий 20 октября 1982 года замалчивались на протяжении долгого времени, сейчас почти каждый футбольный болельщик в общих чертах представляет хронологию событий, которые случились после гола Сергея Швецова.

Тем удивительнее то, что кровавая драма после хоккейного матча в Хабаровске, которая произошла месяц спустя, большинству любителей спорта в России неизвестна вообще. Но ее точно никогда не забудут родные и близкие болельщиков, погибших в тот вечер, а также те, кто каким-то чудом уцелел в том ледяном аду.

«ПРАЗДНИК» НА ТРИБУНАХ.

20 ноября 1982 года хабаровский СКА принимал «Зоркий» из подмосковного Красногорска в рамках чемпионата СССР по хоккею с мячом. Это была встреча действующих серебряного и бронзового призеров, и стадион имени Ленина в Хабаровске был переполнен. Только по официальным данным на матче присутствовало 22 тысячи болельщиков, однако, количество «зайцев» в те времена шло на сотни и тысячи, а потому реальная посещаемость была намного выше.

Стадион имени Ленина — тот самый, где до сих пор играет футбольный «СКА-Хабаровск» — за полтора года до печальных событий принимал матчи чемпионата мира по хоккею с мячом. В связи с этим арена была реконструирована — лестница у Восточной трибуны, где и произошли драматические события, была заужена в нижней ее части, образовывая своеобразную «воронку».

Ступеньки были обложены мраморными плитами — очень скользкими в морозное время. Спускаться по ним необходимо было очень аккуратно, поскольку падение могло обернуться серьезными травмами. Многие эксперты, изучая хронику трагедии, называли основной причиной катастрофы именно реконструкцию стадиона.

Сама игра закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, и зрители традиционно для этого вида спорта начали «праздновать» непосредственно на трибунах. Таковы уж особенности культуры боления в этом виде спорта — простоять в двадцатиградусный мороз два часа на трибунах без «допинга» не так просто. Частично подвыпивший народ начал расходиться — в том числе и через ту самую злосчастную мраморную «воронку». Некоторые ворота, как и за месяц до этого в «Лужниках», оказались закрыты, а ступеньки были покрыты ледяной коркой, которую никто и не думал убирать.

КРОВАВАЯ КРУГОВЕРТЬ.

И случилось именно то, что и должно было случиться — в какой-то момент один из спускавшихся болельщиков поскользнулся и упал. На него упал другой, третий, а толпа продолжала напирать.

За считанные секунды внизу Восточной трибуны возникла груда из десятков человеческих тел. Кто-то пытался вырваться на свободу из этого ада, кто-то уже не дышал. Кто-то, не растерявшись, спасал жизни, вытаскивая за руки людей из кровавой круговерти. Причем, это были не только милиционеры, часть из которых изначально растерялась, но и простые болельщики.

— Я чуть-чуть перевел дух. И кинулся спасать других. Кто-то стонал, кто-то кричал или взывал о помощи. Но большая часть нескольких сотен зажатых просто молчала. Они не могли даже дышать. За этой бедой спокойно наблюдали сотрудники милиции. И это просто поражало. Спасением занимались обычные зрители. Машины скорой помощи стали подъезжать через 20 или 30 минут. Погибших не брали. Только раненых. Грузили внутрь несколько человек и уезжали в больницу. Таких машин было несколько. Приехавшие позднее уже не уезжали. Врачи и фельдшера оказывали помощь пострадавшим, лежавшим прямо на снегу или асфальте.

Николай КУТЕНЬКИХ, очевидец событий («Бенди-плюс»).

СКОЛЬКО ПОГИБЛО НА САМОМ ДЕЛЕ?

Хоккеисты, едва вышедшие из раздевалок, цепенели от ужаса — трагедия разворачивалась на их глазах в считанных метрах. Через какое-то время они пришли в себя. Врачи обеих команд бросились помогать коллегам спасать травмированных, хоккеисты побежали на выручку тем, кто пытался вытаскивать болельщиков из кучи-малы.

18 прерванных жизней и более сотни госпитализированных — таков злополучный итог того хоккейного матча. Причем, как говорят многие, официальное число смертей занижено. Параллели с матчем «Спартак» — «Харлем» на этом не заканчиваются. Как и за месяц до этого, лишь одна газета коротким абзацем вскользь рассказала читателям о давке на матче, не говоря о масштабах произошедшего.

— После игры мы задержались в раздевалке. Настроение после трудной победы было приподнятым. А открыли дверь — и оказались в шоке. Пол в коридоре был устлан людьми. Некоторые из них стонали, другие не подавали признаков жизни. Врачи двух команд сразу присоединились к медицинским бригадам «скорой помощи» и пытались помочь пострадавшим.

Александр ПЕРШИН, в 1982 году — хоккеист СКА («Советский спорт»).

НЕ НАКАЗАН НИКТО.

Реального наказания никто не понес — ни в тот момент, ни позже. Дело со временем было передано в военную прокуратуру, где довольно быстро закрылось. Как и в харлемской трагедии, суд счет произошедшее роковым стечением обстоятельств, усугубленных неадекватным поведением болельщиков, многие из которых пострадали и даже погибли.

На Восточной трибуне стадиона имени Ленина установлена мемориальная табличка с восемнадцатью фамилиями. Здесь до сих пор каждый год — 20 ноября — собираются родные погибших, а так же простые болельщики.