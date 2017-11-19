«СКА-Нефтяник» одержал победу в гостях над красногорским «Зорким»

Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал очередную победу, одолев в гостях красногорский «Зоркий». Команда из дальневосточной столицы одержала победу со счётом 6:2, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Игра между командами «Зоркий» и «СКА-Нефтяник» прошла в Красногорске и собрала 1153 зрителя. По данным пресс-службы хабаровского клуба, последняя встреча команд состоялась два года назад именно в Красногорске. Тогда «армейцы» сокрушили хозяев со счетом 10:2.

В составе победителей дважды отличились Максим Ишкельдин (на 38 и 66 минуте игры), Артём Бондаренко (на 48 и 50 минуте матча), Алексей Ничков (на 86 минуте) и Денис Лапшин (88 минута). Из игроков «Зоркого» голы оформили Анатолий Голубков (на 63 минуте матча) и Сергей Башаев (на 90 минуте игры).

«Благодаря удачному исполнению розыгрыша углового, “армейцы” смогли уйти на перерыв в качестве лидеров. Во втором тайме превосходство в классе хоккеистов “СКА-Нефтяника” принесло свои плоды в виде пяти забитых мячей, обеспечивших хабаровчанам пятую подряд победу. Принимая во внимание поражение “Енисея” в Ульяновске (3:5) и ничью в Архангельске между “Водником” и “Байкал-Энергией” (6:6), армейцы уже единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата», — говорится в сообщении клуба.