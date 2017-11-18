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21:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Водник» и «Байкал-Энергия» сыграли вничью в ЧР по бенди

Архангельский «Водник» и иркутский «Байкал-Энергия» сыграли вничью в матче чемпионата России по хоккею с мячом — 6:6 (3:3).

Источник: РИА "Новости"

Хозяева не раз выходили вперёд, однако в итоге отыгрываться пришлось именно им — последний гол провёл Козулин на 87-й минуте. Исмагилов, играющий за «Байкал-Энергию», оформил хет-трик.

Отметим, что это первая ничья не только для «Водника» и «Байкал-Энергии», но и в нынешнем чемпионате России в целом.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига

«Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 6:6.
Голы: Насонов, 3, Дергаев, 9, Антонов, 10, Насонов, 47, Дергаев, 52, Козулин, 87 — Исмагилов, 4, Исмагилов, 36, Вассерман, 43 (пен.), Исмагилов, 77, Егорычев, 84, Иванов, 86.

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