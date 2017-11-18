«Водник» и «Байкал-Энергия» сыграли вничью в ЧР по бенди

Хозяева не раз выходили вперёд, однако в итоге отыгрываться пришлось именно им — последний гол провёл Козулин на 87-й минуте. Исмагилов, играющий за «Байкал-Энергию», оформил хет-трик.



Отметим, что это первая ничья не только для «Водника» и «Байкал-Энергии», но и в нынешнем чемпионате России в целом.



Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига



«Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 6:6.

Голы: Насонов, 3, Дергаев, 9, Антонов, 10, Насонов, 47, Дергаев, 52, Козулин, 87 — Исмагилов, 4, Исмагилов, 36, Вассерман, 43 (пен.), Исмагилов, 77, Егорычев, 84, Иванов, 86.