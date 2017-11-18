По информации источника, бразилец принял такое решение из соображений безопасности.
Московское «Динамо» обыграло сыктывкарский «Строитель» в матче ЧР по хоккею с мячом
МОСКВА, 18 ноя —
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МОСКВА, 18 ноя —
Встреча, прошедшая в Сыктывкаре в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей дублем отметился Иван Щеглов (37-я и 86-я минуты), еще один мяч забил Сергей Шабуров (73). У хозяев отличился Максим Зубарев (5).
В следующем матче чемпионата России «Строитель» 26 ноября сыграет на выезде с иркутским «Байкалом-Энергией», а «Динамо» в тот же день встретится в Хабаровске со «СКА-Нефтяником».