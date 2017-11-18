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16:54 (мск), источник: Р-Спорт

Московское «Динамо» обыграло сыктывкарский «Строитель» в матче ЧР по хоккею с мячом

МОСКВА, 18 ноя — Р-Спорт. Московское «Динамо» обыграло на выезде сыктывкарский «Строитель» в матче чемпионата России по бенди.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Сыктывкаре в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей дублем отметился Иван Щеглов (37-я и 86-я минуты), еще один мяч забил Сергей Шабуров (73). У хозяев отличился Максим Зубарев (5).

В следующем матче чемпионата России «Строитель» 26 ноября сыграет на выезде с иркутским «Байкалом-Энергией», а «Динамо» в тот же день встретится в Хабаровске со «СКА-Нефтяником».

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