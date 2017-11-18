По информации источника, бразилец принял такое решение из соображений безопасности.
«СКА-Нефтяник» на выезде победил «Зоркий» в матче чемпионата России по бенди
МОСКВА, 18 ноя —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 18 ноя —
Встреча, прошедшая в субботу в Красногорске, завершилась со счетом 6:2 в пользу «СКА-Нефтяника». В составе победителей отличились Максим Ишкельдин (38-я и 66-я минуты), Артем Бондаренко (48, 50), Алексей Ничков (86) и Денис Лапшин (88). У проигравших голы забили Анатолий Голубков (63) и Сергей Башаев (90).
В другом матче архангельский «Водник» дома сыграл вничью с иркутским клубом «Байкал-Энергия» — 6:6.