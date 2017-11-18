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15:45 (мск), источник: Р-Спорт

«Волга» нанесла первое поражение «Енисею» в сезоне в ЧР по хоккею с мячом

МОСКВА, 18 ноя — Р-Спорт. Ульяновская «Волга» на своем льду обыграла красноярский «Енисей» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в субботу в Ульяновске, закончилась со счетом 5:3 в пользу хозяев льда.

«Волга» с 9 очками после пяти матчей занимает пятое место в чемпионате. «Енисей», потерпевший первое поражение в сезоне, с 9 баллами по итогам четырех игр располагается на третьей позиции.

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