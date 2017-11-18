По информации источника, бразилец принял такое решение из соображений безопасности.
«Волга» нанесла первое поражение «Енисею» в сезоне в ЧР по хоккею с мячом
МОСКВА, 18 ноя —
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МОСКВА, 18 ноя —
Игра, прошедшая в субботу в Ульяновске, закончилась со счетом 5:3 в пользу хозяев льда.
«Волга» с 9 очками после пяти матчей занимает пятое место в чемпионате. «Енисей», потерпевший первое поражение в сезоне, с 9 баллами по итогам четырех игр располагается на третьей позиции.