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11:49 (мск), источник: Р-Спорт

«Сибсельмаш» победил «Старт» в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 18 ноя — Р-Спорт. Новосибирский «Сибсельмаш» на своем льду обыграл нижегородский «Старт» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Новосибирске, завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев льда, у которых дубль оформил Павел Анисимов. В составе «Старта» Максим Пахомов стал автором хет-трика.

«Сибсельмаш» с девятью очками после пяти матчей занимает пятое место в чемпионате. «Старт» с тремя баллами по итогам четырех игр замыкает первую десятку.

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