По информации источника, бразилец принял такое решение из соображений безопасности.
«Сибсельмаш» победил «Старт» в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом
МОСКВА, 18 ноя —
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МОСКВА, 18 ноя —
Встреча, состоявшаяся в субботу в Новосибирске, завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев льда, у которых дубль оформил Павел Анисимов. В составе «Старта» Максим Пахомов стал автором
«Сибсельмаш» с девятью очками после пяти матчей занимает пятое место в чемпионате. «Старт» с тремя баллами по итогам четырех игр замыкает первую десятку.