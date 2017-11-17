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10:44 (мск), источник: Восток Медиа

Турнир памяти выдающегося хоккеиста Виктора Ковалёва пройдёт в Хабаровске

Ветераны спорта встретятся в арене «Ерофей».

В дальневосточной столице встретятся ветераны хоккея с мячом, чтобы побороться за звание лучшей команды на турнире памяти выдающегося хабаровского игрока и тренера Виктора Ковалёва. Восемь команд из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Еврейской автономной и Сахалинской областей сразятся на льду арены «Ерофей» 18—19 ноября, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Игры будут проводится в два тайма, каждый из которых длится по 20 минут. В случае ничьи в основное время матча в стыковых играх командам придётся бить 12-метровые штрафные удары. В турнире в составе хабаровской команды будет принимать участие начальник управления по физической культуре и спорту администрации города, ветеран команды СКА Александр Леонов.

Виктор Ковалёв ещё в бытность игроком сумел стать обладателем Кубка СССР, трижды завоевать серебряные и шесть раз — бронзовые медали чемпионатов страны. При нём хабаровская команда пополнила свой послужной список победой в Кубке России и бронзовым комплектом медалей национального первенства.

Хабаровская команда традиционно показывает высокие результаты на турнире. Предыдущие семь лет кубок победителя оставался в краевом центре. Однако, в прошлом году капитан команды дальневосточной столицы Сергей Тисленко признался, что с каждым годом победа даётся всё сложнее — соперники оказываются сильнее и моложе.

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