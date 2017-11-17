Турнир памяти выдающегося хоккеиста Виктора Ковалёва пройдёт в Хабаровске

В дальневосточной столице встретятся ветераны хоккея с мячом, чтобы побороться за звание лучшей команды на турнире памяти выдающегося хабаровского игрока и тренера Виктора Ковалёва. Восемь команд из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Еврейской автономной и Сахалинской областей сразятся на льду арены «Ерофей» 18—19 ноября , сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Игры будут проводится в два тайма, каждый из которых длится по 20 минут. В случае ничьи в основное время матча в стыковых играх командам придётся бить 12-метровые штрафные удары. В турнире в составе хабаровской команды будет принимать участие начальник управления по физической культуре и спорту администрации города, ветеран команды СКА Александр Леонов.

Виктор Ковалёв ещё в бытность игроком сумел стать обладателем Кубка СССР, трижды завоевать серебряные и шесть раз — бронзовые медали чемпионатов страны. При нём хабаровская команда пополнила свой послужной список победой в Кубке России и бронзовым комплектом медалей национального первенства.