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18:02 (мск), источник: ТАСС

Юниорский ЧМ по бенди в Ульяновске перенесен из-за форума «Россия — спортивная держава»

УЛЬЯНОВСК, 15 ноября. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею с мячом среди юниоров (до 17 лет), который запланирован на 2018 год в Ульяновске, пройдет на месяц позже в связи с проведением форума «Россия — спортивная держава». Такое решение принято на очередном заседании Международной федерации бенди, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Ранее первенство мира по хоккею с мячом должно было пройти в Ульяновской области в начале февраля 2018 года (9—11 февраля — прим. ТАСС). Из-за проведения в регионе Международного форума “Россия — спортивная держава” встал вопрос об изменении сроков», — привели в пресс-службе слова члена исполкома Международной федерации бенди Сергея Мяуса, добавив, что первенство перенесено на 21—25 марта 2018 года.

Мяус на заседании подчеркнул, что речь о смене места проведения турнира не шла. «Наличие такого современного ледового дворца, как “Волга-Спорт-Арена”, позволяет варьировать сроки проведения соревнований по хоккею с мячом», — уточнил он.

На данный момент утвержден состав участников турнира. В их числе сборные России, Швеции, Финляндии, Норвегии и Эстонии. По словам министра физической культуры и спорта Ульяновской области Владимира Лазарева, в ближайшее время будет сформирован оргкомитет по проведению первенства, а также разработан план мероприятий.

В свою очередь губернатор Ульяновской области Сергей Морозов добавил, что регион оправдает доверие международной федерации и на высоком уровне проведет предстоящие соревнования. «Доверие провести первенство планеты еще раз доказывает, что Ульяновская область становится одним из главных центров мирового бенди», — цитирует губернатора его пресс-служба.

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