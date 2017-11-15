Юниорский ЧМ по бенди в Ульяновске перенесен из-за форума «Россия — спортивная держава»

«Ранее первенство мира по хоккею с мячом должно было пройти в Ульяновской области в начале февраля 2018 года ( 9—11 февраля — прим. ТАСС). Из-за проведения в регионе Международного форума “Россия — спортивная держава” встал вопрос об изменении сроков», — привели в пресс-службе слова члена исполкома Международной федерации бенди Сергея Мяуса, добавив, что первенство перенесено на 21—25 марта 2018 года.

Мяус на заседании подчеркнул, что речь о смене места проведения турнира не шла. «Наличие такого современного ледового дворца, как “Волга-Спорт-Арена”, позволяет варьировать сроки проведения соревнований по хоккею с мячом», — уточнил он.

На данный момент утвержден состав участников турнира. В их числе сборные России, Швеции, Финляндии, Норвегии и Эстонии. По словам министра физической культуры и спорта Ульяновской области Владимира Лазарева, в ближайшее время будет сформирован оргкомитет по проведению первенства, а также разработан план мероприятий.