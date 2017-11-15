Полузащитник «СКА-Нефтяника» вернётся на лёд после травмы лишь в 2018 году
Юрия Шардакова прооперировали в Москве, теперь его ждёт реабилитация.
Юрия Шардакова прооперировали в Москве, теперь его ждёт реабилитация.
В составе хабаровской команды по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» отсутствует
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Юрий Шардаков играет за «СКА-Нефтяник» с 2015 года. В 2017 году его признали лучшим полузащитником чемпионата мира, а также включили в список лучших игроков страны. В чемпионатах России провёл 300 матчей, забил 151 мяч и провёл 148 результативных передач. Шардаков воспитывался в хоккейной школе в Краснотурьинске, выступал за красногорский «Зоркий».
Играя за «кабанов», полузащитник всегда показывает высокие результаты. В последний раз он отметился на льду арены «Ерофей» 26 октября в матче за Кубок России против московского «Динамо». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на счету Юрия Шардакова оказался последний мяч, забитый «армейцами» в этой игре.