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07:59 (мск), источник: Восток Медиа

Полузащитник «СКА-Нефтяника» вернётся на лёд после травмы лишь в 2018 году

Юрия Шардакова прооперировали в Москве, теперь его ждёт реабилитация.

В составе хабаровской команды по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» отсутствует из-за травмы Юрий Шардаков. Полузащитник, не сыгравший пока ни одного матча в текущем чемпионате России, вернётся в строй только в следующем году.

Как сообщает пресс-служба клуба, болельщики обратили внимание на отсутствие хоккеиста в составе «армейцев». Полузащитник Юрий Шардаков был вынужден пропустить стартовые игры из-за рецидива старой травмы в поясничной области позвоночника. Спортсмена пришлось отправить на операцию, которая состоялась накануне в Москве. По предварительным оценкам, реабилитация одного из лидеров хабаровской команды займёт как минимум два месяца, то есть игрок вернётся в строй лишь в 2018 году.

Юрий Шардаков играет за «СКА-Нефтяник» с 2015 года. В 2017 году его признали лучшим полузащитником чемпионата мира, а также включили в список лучших игроков страны. В чемпионатах России провёл 300 матчей, забил 151 мяч и провёл 148 результативных передач. Шардаков воспитывался в хоккейной школе в Краснотурьинске, выступал за красногорский «Зоркий».

Играя за «кабанов», полузащитник всегда показывает высокие результаты. В последний раз он отметился на льду арены «Ерофей» 26 октября в матче за Кубок России против московского «Динамо». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на счету Юрия Шардакова оказался последний мяч, забитый «армейцами» в этой игре.

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