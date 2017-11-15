Полузащитник «СКА-Нефтяника» вернётся на лёд после травмы лишь в 2018 году

В составе хабаровской команды по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» отсутствует из-за травмы Юрий Шардаков. Полузащитник, не сыгравший пока ни одного матча в текущем чемпионате России, вернётся в строй только в следующем году.

Как сообщает пресс-служба клуба, болельщики обратили внимание на отсутствие хоккеиста в составе «армейцев». Полузащитник Юрий Шардаков был вынужден пропустить стартовые игры из-за рецидива старой травмы в поясничной области позвоночника. Спортсмена пришлось отправить на операцию, которая состоялась накануне в Москве. По предварительным оценкам, реабилитация одного из лидеров хабаровской команды займёт как минимум два месяца, то есть игрок вернётся в строй лишь в 2018 году.

Юрий Шардаков играет за «СКА-Нефтяник» с 2015 года. В 2017 году его признали лучшим полузащитником чемпионата мира, а также включили в список лучших игроков страны. В чемпионатах России провёл 300 матчей, забил 151 мяч и провёл 148 результативных передач. Шардаков воспитывался в хоккейной школе в Краснотурьинске, выступал за красногорский «Зоркий».