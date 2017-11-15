Хоккеисты «Байкал-Энергии» обыграли «Волгу» в домашнем матче чемпионата России
Игра закончилась со счетом 5:3.
Игра закончилась со счетом 5:3.
Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска обыграли «Волгу» из Ульяновской области в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом. Игра, которая состоялась на стадионе «Рекорд» завершилась со счетом 5:3. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Матч начался многообещающе. Лихая атака на владения Антона Ахмерова — и мяч после прострела Никиты Иванова с правого фланга несколько раз пытался нырнуть в сетку, но постоянно застревал на подступах к воротам.
«А потом оборонительные порядки “Волги” превратились — нет, не в карету, и не в тыкву, но в некое шведское непроходимое болото, которое нашим нападающим никак не получалось форсировать. Почти все атаки вязли на подступах к штрафной, а гости принялись активно огрызаться: игра пошла на встречных курсах», — отметили в
Сначала доогрызались до двенадцатиметрового — после того, как мяч после навесной передачи попал в шлем Виталию Денисову: остановив мяч неразрешенным способом, он не позволил Эмилю Бихузину выйти один на один.
Григорий Лапин в этом моменте выручил. А в ответной контратаке едва не забил Александр Егорычев. Через полминуты наши хоккеисты провели еще одну опасную атаку.
Но холодный душ был близок: на 27-й минуте — в момент, когда у иркутян были удалены сразу два игрока и инициативой, естественно, завладела «Волга», Лапин не успел отреагировать на дальний удар Игоря Ларионова — 0:1. А еще через пять минут Максим Рязанов реализовал угловой и поставил «Байкал-Энергию» в крайне тяжелое положение — 0:2 к 32-й минуте матча. Тренеры хозяев незамедлительно взяли
Игра, между тем, как и до этого, проходила на встречных курсах, и нельзя было сказать, что
После десяти минут второго тайма многим болельщикам
И впрямь оказалось, что невозможно. Гол Станислава Исмагилова с разворота, когда он
Следующий матч «Байкал-Энергия», набравшая пока 12 очков из 12-ти возможных, проведет 18 ноября в Архангельске.