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04:35 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Хоккеисты «Байкал-Энергии» обыграли «Волгу» в домашнем матче чемпионата России

Игра закончилась со счетом 5:3.

Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска обыграли «Волгу» из Ульяновской области в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом. Игра, которая состоялась на стадионе «Рекорд» завершилась со счетом 5:3. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Матч начался многообещающе. Лихая атака на владения Антона Ахмерова — и мяч после прострела Никиты Иванова с правого фланга несколько раз пытался нырнуть в сетку, но постоянно застревал на подступах к воротам.

«А потом оборонительные порядки “Волги” превратились — нет, не в карету, и не в тыкву, но в некое шведское непроходимое болото, которое нашим нападающим никак не получалось форсировать. Почти все атаки вязли на подступах к штрафной, а гости принялись активно огрызаться: игра пошла на встречных курсах», — отметили в пресс-службе.

Сначала доогрызались до двенадцатиметрового — после того, как мяч после навесной передачи попал в шлем Виталию Денисову: остановив мяч неразрешенным способом, он не позволил Эмилю Бихузину выйти один на один.

Григорий Лапин в этом моменте выручил. А в ответной контратаке едва не забил Александр Егорычев. Через полминуты наши хоккеисты провели еще одну опасную атаку.

Но холодный душ был близок: на 27-й минуте — в момент, когда у иркутян были удалены сразу два игрока и инициативой, естественно, завладела «Волга», Лапин не успел отреагировать на дальний удар Игоря Ларионова — 0:1. А еще через пять минут Максим Рязанов реализовал угловой и поставил «Байкал-Энергию» в крайне тяжелое положение — 0:2 к 32-й минуте матча. Тренеры хозяев незамедлительно взяли тайм-аут.

Игра, между тем, как и до этого, проходила на встречных курсах, и нельзя было сказать, что кто-то из соперников заслужил преимущество более чем в один мяч. «Байкал-Энергия» все оставшееся время пыталась это доказать, и одна образцовая атака у иркутян все-таки получилась. Антон Швецов ювелирным пасом вывел на ворота Никиту Иванова, и счет до перерыва сократился — 1:2.

После десяти минут второго тайма многим болельщикам почему-то стало понятно, что хоккеисты из Иркутска сегодня не только отыграются, но и одержат победу. Ну невозможно ведь столько раз не забивать!

И впрямь оказалось, что невозможно. Гол Станислава Исмагилова с разворота, когда он все-таки протолкнул то, что раньше постоянно где-то застревало, можно было, конечно, назвать самым красивым в матче. Если бы после этого не было голов Тимофея Безносова (после выхода один на один) и Павла Дубовика (после подачи углового). А главное, что тот же Станислав Исмагилов, когда за пять минут до финального свистка после удачного удара Игоря Ларионова с углового счет снова стал скользким — 4:3, сумел за 39 секунд восстановить статус-кво.

Следующий матч «Байкал-Энергия», набравшая пока 12 очков из 12-ти возможных, проведет 18 ноября в Архангельске.

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