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21:43 (мск), источник: ТАСС

«Енисей» победил «Сибсельмаш» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

ТАСС, 14 ноября. Красноярский «Енисей» обыграл новосибирский «Сибсельмаш» со счетом 11:4 в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом.

В составе «Енисея» отличились Юрий Викулин (8-я минута), Алмаз Миргазов (13), Эрик Петтерсон (16, 67), Вадим Чернов (23, 62), Иван Шевцов (26), Алан Джусоев (37), Сергей Ломанов (40, 72, 75). За «Сибсельмаш» забили Евгений Леонов (10), Артем Вшивков (56, 87), Павел Анисимов (90).

«Енисей» занимает третье место с девятью очками, «Сибсельмаш» — восьмое (6).

В следующем матче 18 ноября «Сибсельмаш» примет нижегородский «Старт», «Енисей» сыграет в гостях с ульяновской «Волгой».

В других матчах хабаровский «СКА-Нефтяник» победил казанское «Динамо» (11:2), иркутский клуб «Байкал-Энергия» — «Волгу» (5:3), московское «Динамо» — архангельский «Водник» (8:5), «Уральский трубник» — «Кузбасс» (5:2), сыктывкарский «Строитель» — красногорский «Зоркий» (3:1).

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