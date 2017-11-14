Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украинцы возмущены "предательством" Софии Ротару
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Премьер Британии: «У меня очень простое сообщение для России»
Туристка из Европы погибла из-за желания сделать красивое фото
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Лада
Хоккей. КХЛ
14:30
КуньлуньБ1
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал0
СКА2
Хоккей. НХЛ
15.11
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
15.11
Монреаль Канадиенс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
15.11
Флорида Пантерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
15.11
Нэшвилл Предаторз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
15.11
Миннесота Уайлд
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
15.11
Виннипег Джетс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
15.11
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз7
Сент-Луис Блюз4
Все события
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА
Убожественная комедия. Почему провал Италии — это логично
Яна Рудковская в ярком образе пришла на встречу в Шанхае (фото)
Светлана Ходченкова в платье с рюшами вышла в свет
Почему грипп непобедим
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
19«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
14Сборная России: они сыграют против Месси
17:41 (мск), источник: Р-Спорт

Красногорск в 2017 году примет матч за Суперкубок России по хоккею с мячом

МОСКВА, 14 ноя — Р-Спорт. Матч за Суперкубок России по хоккею с мячом состоится 3 декабря 2017 года в Красногорске, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.

Игра состоится на стадионе «Зоркий». На лед выйдут действующий чемпион страны — хабаровский «СКА-Нефтяник», и финалист Кубка России — красноярский «Енисей».

Действующим обладателем Суперкубка и Кубка России является «СКА-Нефтяник».

Блондинка без комплексов: избранница швейцарского хоккеиста и американская модель
Атака сборной России. Что не так
Убожественная комедия. Почему провал Италии — это логично
Первый гол Шипачёва после возвращения в СКА стал победным
Штамповать камбэки невозможно. Канада сравняла счет в Суперсерии
Определена дата решения по будущему тренера сборной Италии
Медведева рассказала, как отметит 18-летие
Стало известно, кто рассудит «Краснодар» и «Спартак» в 17-м туре
Новости
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь