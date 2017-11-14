Сборная Швеции в понедельник в ответном стыковом матче в гостях сыграла вничью с командой Италии (0:0) и по сумме двух встреч пробилась на чемпионат мира.
Красногорск в 2017 году примет матч за Суперкубок России по хоккею с мячом
МОСКВА, 14 ноя —
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МОСКВА, 14 ноя —
Игра состоится на стадионе «Зоркий». На лед выйдут действующий чемпион страны — хабаровский «СКА-Нефтяник», и финалист Кубка России — красноярский «Енисей».
Действующим обладателем Суперкубка и Кубка России является «СКА-Нефтяник».