Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Священника из России приговорили к 5,5 годам тюрьмы в Белоруссии
Умерла актриса Вера Вельяминова
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Лада
Хоккей. КХЛ
14:30
КуньлуньБ1
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал0
СКА2
Хоккей. НХЛ
15.11
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
15.11
Монреаль Канадиенс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
15.11
Флорида Пантерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
15.11
Нэшвилл Предаторз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
15.11
Миннесота Уайлд
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
15.11
Виннипег Джетс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
15.11
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз7
Сент-Луис Блюз4
Все события
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
СМИ: Жванецкий растроган прощанием с Задорновым
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА
Убожественная комедия. Почему провал Италии — это логично
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
19«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
14Сборная России: они сыграют против Месси
17:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Ломанова помог «Енисею» разгромить «Сибсельмаш» в ЧР по бенди

Красноярский «Енисей» в матче чемпионата России по хоккею с мячом разгромил новосибирский «Сибсельмаш» со счётом 11:4.

Источник: РИА "Новости"

Хет-трик оформил Сергей Ломанов. «Енисей» одержал третью победу кряду, а команда Олега Чубинского потерпела второе поражение в четырёх встречах.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига.

«Енисей» (Красноярск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 11:4 (7:1)

Голы: Викулин, 8 (1:0), Леонов, 10 (1:1), Миргазов, 13 (2:1), Петтерссон, 16 (3:1), Чернов, 23 (4:1), Шевцов, 26 (5:1), Джусоев, 37 (6:1), Ломанов, 40 (7:1), Вшивков, 56 (7:2), Чернов, 62 (8:2), Петтерссон, 67 (9:2), Ломанов, 72 (10:2), Ломанов, 75 (11:2), Вшивков, 87 (11:3), Анисимов, 90 (11:4).

 Самые красивые болельщицы на матче сборных России и Аргентины. Фото
«Отец заставлял снимать майку и называл шлюхой». Откровения Елены Докич
Атака сборной России. Что не так
Убожественная комедия. Почему провал Италии — это логично
Первый гол Шипачёва после возвращения в СКА стал победным
Штамповать камбэки невозможно. Канада сравняла счет в Суперсерии
Определена дата решения по будущему тренера сборной Италии
Медведева рассказала, как отметит 18-летие
Стало известно, кто рассудит «Краснодар» и «Спартак» в 17-м туре
Новости
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Ольга Бузова обиделась на организаторов «Золотого граммофона» Певицу и телеведущую не пригласили на вручение музыкальной премии
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Внук Никиты Михалкова растет копией знаменитого деда (фото) Дочь режиссера показала свежее фото повзрослевшего наследника.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь