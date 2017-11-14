Хет-трик Ломанова помог «Енисею» разгромить «Сибсельмаш» в ЧР по бенди

Хет-трик оформил Сергей Ломанов. «Енисей» одержал третью победу кряду, а команда Олега Чубинского потерпела второе поражение в четырёх встречах.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига.
«Енисей» (Красноярск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 11:4 (7:1)
Голы: Викулин, 8 (1:0), Леонов, 10 (1:1), Миргазов, 13 (2:1), Петтерссон, 16 (3:1), Чернов, 23 (4:1), Шевцов, 26 (5:1), Джусоев, 37 (6:1), Ломанов, 40 (7:1), Вшивков, 56 (7:2), Чернов, 62 (8:2), Петтерссон, 67 (9:2), Ломанов, 72 (10:2), Ломанов, 75 (11:2), Вшивков, 87 (11:3), Анисимов, 90 (11:4).