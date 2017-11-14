«СКА-Нефтяник» разгромил казанское «Динамо» в матче ЧР по хоккею с мячом

Для действующего чемпиона страны эта победа стала четвёртой кряду со старта турнира. «Динамо» потерпело третье поражение подряд.
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«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Динамо» (Казань) — 11:2 (3:1).
Голы: Ишкельдин, 1 (1:0); Ишкельдин, 8 (2:0); Лапшин, 22 (3:0); Воробьёв, 42 (3:1); Ибрагимов, 48 (3:2); Бондаренко, 51 (4:2); Бондаренко, 58 (5:2); Ким, 64 (6:2); Ишкельдин, 71 (7:2); Ишкельдин, 73 (8:2); Бондаренко, 78 (9:2); Ничков, 81 (10:2); Скопинцев, 83 (11:2).
18 ноября «СКА-Нефтяник» сыграет с красногорским «Зорким», а «Динамо» встретится с кемеровским «Кузбассом».