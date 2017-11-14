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03:59 (мск), источник: AmurMedia.ru

«СКА-Нефтяник» принимает соперников из Татарстана на льду хабаровской арены «Ерофей»

Сегодня «армейцы» сыграют с казанским «Динамо».

Хабаровск, 14 ноября, AmurMedia.

Хабаровский клуб «СКА-Нефтяник» проведет очередной домашний матч в рамках XXVI Чемпионата России по хоккею с мячом. Сегодня, 14 ноября, «армейцы» встречаются с казанским «Динамо» на льду арены «Ерофей». Гости из Татарстана два года подряд уезжали из Хабаровска после разгромного поражения, но в этот раз прилетели на Дальний Восток в обновленном составе и намерены всерьез побороться за победу, сообщает корр. ИА AmurMedia.

В последний раз казанцы праздновали триумф над «СКА-Нефтяником» в 2013 году — тогда «бело-голубые» обыграли хабаровчан в родных стенах со счетом 6:2. Но уже через неделю «армейцы» взяли уверенный реванш — 7:2. Этот сезон клуб «Динамо» закончил на третьем месте в Чемпионате России, а победить хабаровских хоккеистов с тех пор им не удавалось.

Хабаровский «СКА-Нефтяник» продолжает победное шествие в Чемпионате России.

В родных стенах казанцы играют стойко: ни разу не позволив «СКА-Нефтянику» увезти победу с крупным счетом. Хабаровчане на льду арены «Ерофей» беспощадно громят «динамовцев». Самое сокрушительное поражение гости из Татарстана потерпели в сезоне 2015/16 года — тогда «армейцы» взяли верх со счетом 16:2. Впрочем, в составе команды Сергея Фирсова на сегодняшний день осталось лишь шесть игроков из той обоймы — клуб провел серьезную ротацию.

Очередная встреча «СКА-Нефтяника» с противником состоится сегодня на льду хабаровской арены «Ерофей». Матч начнется в 19:00 по местному времени.

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