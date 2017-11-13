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12:09 (мск), источник: Восток Медиа

Чемпионат мира в Хабаровске откроют США и Германия

Международная федерация бенди утвердила календарь предстоящих соревнований.

Первый матч в рамках чемпионата мира по хоккею с мячом в дальневосточной столице проведут сборные США и Германии, а первым соперником национальной команды России станет Норвегия. Встречи будут начинаться в 10:00, заключительные игры — в 19:30, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Международная федерация хоккея с мячом утвердила календарь предстоящих мировых соревнований. В первый игровой день, 29 января, в 10:00 встретятся команды США и Германии, в 13:00 — Канады и Казахстана, в 16:00 — Швеции и Финляндии, в 19:30 Россия сыграет с Норвегией.

Следующий игровой день вновь откроет Германия. Соперником немецкой сборной станет национальная команда Канады. В 13:00 за очки поспорят Казахстан и США, в 16:00 — Швеция и Норвегия, в 19:30 — Россия и Финляндия.

С противостояния сборных Казахстана и Германии начнётся третий день предварительного этапа чемпионата мира. В 13:00 сыграют США и Канада, в 16:00 — Норвегия и Финляндия, в 19:30 — Швеция и Россия.

На 1 февраля у сборных намечен выходной, а на следующий день у них начнутся четвертьфинальные встречи. Полуфиналы состоятся 3 февраля, а главный матч чемпионата мира пройдёт 4 февраля в 16:00. В этот же день в 11:00 две команды поспорят за бронзовые награды.

Агентство писало, что участниками чемпионата мира станут восемь сборных. Все они прилетят в Хабаровск одним бортом из Москвы. От продажи билетов, которая стартует в декабре, организаторы планируют заработать больше 20 миллионов рублей. Бесплатно на игры смогут попасть воспитанники детских домов и спортивных школ, а также люди с ограниченными возможностями здоровья, для которых арену «Ерофей» сделают ещё удобнее.

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