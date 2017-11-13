Байкал-Энергия обыграла Динамо-Казань со счетом 7:1

Для иркутских хоккеистов это 54 чемпионат страны. До этого «Локомотив», «Сибскана» и «Байкал-Энергия» провели в высшем дивизионе отечественного хоккея с мячом 1444 матча, завоевали три серебряных и три бронзовых медали. В Иркутске проводились чемпионат мира среди мужчин, дважды — первенство мира среди женщин. Иркутск вышел по этому виду спорта на международную спортивную арену. Клуб «Байкал-Энергия» начал чемпионат в звании вице-чемпиона страны.