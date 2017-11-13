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07:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

Байкал-Энергия обыграла Динамо-Казань со счетом 7:1

Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» обыграла клуб «Динамо-Казань», победив со счетом 7:1 на чемпионат России по хоккею с мячом, который стартовал 11 ноября 2017 года в Иркутске. Как сообщила пресс-служба администрации города, первая игра прошла на стадионе «Рекорд». По итогам игры «Байкал-Энергия» заняла первое место в турнирной таблице, имея максимальные девять очков.

Для иркутских хоккеистов это 54 чемпионат страны. До этого «Локомотив», «Сибскана» и «Байкал-Энергия» провели в высшем дивизионе отечественного хоккея с мячом 1444 матча, завоевали три серебряных и три бронзовых медали. В Иркутске проводились чемпионат мира среди мужчин, дважды — первенство мира среди женщин. Иркутск вышел по этому виду спорта на международную спортивную арену. Клуб «Байкал-Энергия» начал чемпионат в звании вице-чемпиона страны.

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