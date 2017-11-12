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10:15 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«СКА-Нефтяник» разобрался с «Енисеем» и «Байкалом»

Сегодня на юношеском турнире на призы Федерации хоккея с мячом России решающие матчи.

После «сухого» поражения от новосибирского «Сибсельмаша» юноши «СКА-Нефтяника» всерьёз взялись за дело, одержав в турнире на призы Федерации хоккея с мячом России в Кемерово две победы подряд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Во второй игровой день турнира подопечные Владимира Шестакова вначале обыграли красноярский «Енисей-2002» — 4:1, а затем разобрались с иркутским клубом «Байкал-Энергия» — 3:1.

Форвард армейцев Максим Гак в этих матчах забил пять голов и с восемью мячами входит в число лучших снайперов турнира.

Перед заключительным днём соревнований сразу три команды — «Кузбасс», «Сибсельмаш» и «СКА-Нефтяник» имеют по 9 очков, у «Енисея» на 2 очка меньше. Остальные участники турнира — «Байкал-Энергия», «Енисей-2002» и «Кузбасс-сборная» от лидеров безнадёжно отстали.

Сегодня хабаровчане померятся силами со своими главными конкурентами — «Енисеем» и «Кузбассом».

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