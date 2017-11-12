«СКА-Нефтяник» разобрался с «Енисеем» и «Байкалом»

После «сухого» поражения от новосибирского «Сибсельмаша» юноши «СКА-Нефтяника» всерьёз взялись за дело, одержав в турнире на призы Федерации хоккея с мячом России в Кемерово две победы подряд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Во второй игровой день турнира подопечные Владимира Шестакова вначале обыграли красноярский «Енисей-2002» — 4:1, а затем разобрались с иркутским клубом «Байкал-Энергия» — 3:1.



Форвард армейцев Максим Гак в этих матчах забил пять голов и с восемью мячами входит в число лучших снайперов турнира.



Перед заключительным днём соревнований сразу три команды — «Кузбасс», «Сибсельмаш» и «СКА-Нефтяник» имеют по 9 очков, у «Енисея» на 2 очка меньше. Остальные участники турнира — «Байкал-Энергия», «Енисей-2002» и «Кузбасс-сборная» от лидеров безнадёжно отстали.



Сегодня хабаровчане померятся силами со своими главными конкурентами — «Енисеем» и «Кузбассом».