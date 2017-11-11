Хабаровский «СКА-Нефтяник» едва не уступил «Волге» на своём льду

В дальневосточной столице сегодня, 11 ноября, стартовала первая домашняя серия местного «СКА-Нефтяника» в нынешнем чемпионате России по хоккею с мячом. Соперником «кабанов» стала ульяновская «Волга». Вопреки привычному для болельщиков Хабаровска ходу игры, голов было на удивление мало, но обойти гостей всё же удалось, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«СКА-Нефтяник» пошёл в атаку с первой минуты: мяч с клюшки полузащитника Максима Ишкельдина чуть не влетел в ворота соперника. Через пару минут сразу два шанса забить получила «Волга», но обоими не воспользовалась. После серии поочерёдных попыток команд изменить своё положение на 15-й минуте Ишкельдина удалили с поля за подножку. А через пять минут счёт, наконец, открыл нападающий хабаровчан Артём Бондаренко: несмотря на то, что хозяева остались в меньшинстве, они смогли забить первый гол — 1:0.

Некоторое время игра проходила на встречных курсах, а затем на 31-й минуте голкипер ульяновцев Антон Ахмеров спас своих коллег от неминуемого гола. А вот Денис Цыцаров сыграл не так чисто, и его отправили на скамейку штрафников. После этого судьи удалили «кабана» Дениса Лапшина и его соперника Андрея Клабукова, и игроков «СКА-Нефтяника» на льду оказалось больше. Однако они не смогли сдержать хоккеистов «Волги», и на 43-й минуте полузащитник Денис Артюшин всё же распечатал ворота хабаровчан — 1:1.

Во втором тайме обе команды совершали больше ошибок и чаще теряли мяч, чем в первом. За 15 минут «кабаны» несколько раз пытались забить ульяновцам, но либо просто не справлялись, либо их действия парировали гости. Одно из самых крупных упущений случилось на 62-й минуте, когда полузащитник хабаровчан Александр Антипов не смог реализовать 12-метровый.