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10:56 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«СКА-Нефтяник» обыграл сборную «Кузбасса»

В Кемерово начался всероссийский юношеский турнир по бенди.

Сегодня в Кемерово стартовал турнир на призы Федерации хоккея с мячом России среди юношей 2001 года рождения. Хоккеисты «СКА-Нефтяника» в первом матче уверенно обыграли сверстников из команды «Кузбасс-сборная» из Кемерово — 7:3, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Хет-триком у хабаровчан отметились Максим Гац и Александр Хихленко. Также отличился Илар Кавуровский.
Всего в турнире принимают участие семь команд.

Следующий матч юные армейцы проведут с «Сибсельмашем».

Напомним, что юноши «СКА-Нефтяника» 2001 года рождения являются неоднократными победителями первенства России по своему возрасту. В прошлом году подопечным Владимира Шестакова удалось завоевать Кубок мира в Швеции.

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