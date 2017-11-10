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«СКА-Нефтяник» обыграл сборную «Кузбасса»
В Кемерово начался всероссийский юношеский турнир по бенди.
В Кемерово начался всероссийский юношеский турнир по бенди.
Сегодня в Кемерово стартовал турнир на призы Федерации хоккея с мячом России среди юношей 2001 года рождения. Хоккеисты «СКА-Нефтяника» в первом матче уверенно обыграли сверстников из команды «Кузбасс-сборная» из Кемерово — 7:3, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Всего в турнире принимают участие семь команд.
Следующий матч юные армейцы проведут с «Сибсельмашем».
Напомним, что юноши «СКА-Нефтяника» 2001 года рождения являются неоднократными победителями первенства России по своему возрасту. В прошлом году подопечным Владимира Шестакова удалось завоевать Кубок мира в Швеции.