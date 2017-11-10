«СКА-Нефтяник» обыграл сборную «Кузбасса»

Сегодня в Кемерово стартовал турнир на призы Федерации хоккея с мячом России среди юношей 2001 года рождения. Хоккеисты «СКА-Нефтяника» в первом матче уверенно обыграли сверстников из команды «Кузбасс-сборная» из Кемерово — 7:3, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Хет-триком у хабаровчан отметились Максим Гац и Александр Хихленко. Также отличился Илар Кавуровский.

Всего в турнире принимают участие семь команд.



Следующий матч юные армейцы проведут с «Сибсельмашем».



Напомним, что юноши «СКА-Нефтяника» 2001 года рождения являются неоднократными победителями первенства России по своему возрасту. В прошлом году подопечным Владимира Шестакова удалось завоевать Кубок мира в Швеции.