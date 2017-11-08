Главный тренер «Водника»: Это беспредел. Если вас устраивают такие победы, то…

«Я сколько обязан присутствовать на пресс-конференции или сколько я должен слов сказать? Я хочу одним словом просто сказать: что это беспредел. Если вас устраивают такие победы, то… Вот резюме моё о матче. Больше я говорить не буду ничего. Спасибо», — сказал Лихачёв.

Вячеслав Манкос, главный тренер «Волги», так оценил поведение своего коллеги: «Я считаю, вы знаете, демарши вообще не нужны. Но это личное дело каждого. Поэтому — обсуждать судей… Я считаю, что сегодня был очень тяжёлый матч и бригада давала играть. Вот что я увидел. Мелкие фолы они не свистели, мелкие удары по клюшкам не свистели. То есть это такая современная манера игры, которая в принципе мне лично импонирует. Но, опять-таки, у каждого своё видение. Сегодня было много борьбы, много движения и мало свистков. Это радует. А если нарушение происходит в радиусе, то у нас любое нарушение в радиусе трактуется — пенальти. Поэтому я даже спорить не буду, это не моя прерогатива, есть инстанции, которые принимают апелляции».