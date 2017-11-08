Главный тренер «Водника»: Это беспредел. Если вас устраивают такие победы, то…
7 ноября после матча чемпионата России между архангельским «Водником» и ульяновской «Волгой» разгорелся скандал.
7 ноября после матча чемпионата России между архангельским «Водником» и ульяновской «Волгой» разгорелся скандал.
Сергей Лихачёв, главный тренер «Водника», уступившего со счётом 2:3, назвал всё произошедшее «беспределом» и ушёл с
В отчётной встрече игроки архангельского клуба получили 80 минут штрафа, красную карточку и три пенальти в свои ворота.
«Я сколько обязан присутствовать на
Вячеслав Манкос, главный тренер «Волги», так оценил поведение своего коллеги: «Я считаю, вы знаете, демарши вообще не нужны. Но это личное дело каждого. Поэтому — обсуждать судей… Я считаю, что сегодня был очень тяжёлый матч и бригада давала играть. Вот что я увидел. Мелкие фолы они не свистели, мелкие удары по клюшкам не свистели. То есть это такая современная манера игры, которая в принципе мне лично импонирует. Но,