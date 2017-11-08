Пираты мяча и клюшки. Сборная Сомали по хоккею с мячом
Морозный воздух, твердый лед, коньки, мячик и клюшка — любимое времяпровождение одной уникальной сборной по хоккею с мячом.
Морозный воздух, твердый лед, коньки, мячик и клюшка — любимое времяпровождение одной уникальной сборной по хоккею с мячом.
Если вы думаете, что Сомали — страна только печально знаменитых пиратов, то глубоко ошибаетесь. Выходцы из жаркого государства экваториальной Восточной Африки надели коньки и вышли на тонкий лед, чтобы доказать всем и себе, что у бенди нет границ.
История сборной Сомали по хоккею с мячом началась в 2013 году, когда Федерация этой страны вступила в Федерацию международного бенди. И уже в 2014 году сомалийцы гоняли мячик в группе В2 на чемпионате мира в Иркутске. Им настолько понравилась эта затея, что в 2015-м они приехали в Хабаровск, в 2016-м — в Ульяновск, а в этом году приняли участие в турнире в Швеции.
Кстати, именно Швеция является второй родиной для сомалийской сборной. Команда базируется в городе Бурленге, где проживает около 3000 сомалийцев. Большинство из них приехали в Швецию в статусе беженцев из охваченного гражданской войной и кризисом Сомали. Теперь же у иммигрантов есть своя «сборная команда в изгнании».
Огромную поддержку чернокожим хоккеистам оказал менеджер команды Патрик Андерссон. Он и его друзья начали собирать игроков в рамках интеграционного проекта. Бурленге — очень популярное место у африканских иммигрантов. Местный муниципалитет увидел в затее Андерссона огромный потенциал и вызвался частично финансировать сборную Сомали по бенди, а тренером команды стала легенда шведского бенди — Пер Фоссхауг. Вскоре, команда стала настоящим мостиком между шведской и африканской культурами.
Первую экипировку новоявленным хоккеистам предоставила местная команда. Они оказались воодушевлены шансом поучаствовать в развитии своего любимого вида спорта. Не за горами был и первый матч в истории — против ветеранов города Бурленге. Опытные ветераны победили со счетом 15:0. А вот уже спустя полтора месяца сомалийцы отправились в Иркутск на свой первый чемпионат мира. 27 января 2014 года сборная Сомали сыграла первый официальный матч против Германии в группе B2. Победу праздновали немцы со счетом 22:1, но сомалийцы уже в стартовой игре забили гол!
На всех четырех чемпионатах мира сборная Сомали занимала лишь последние места, но стабильно забивала по 3−4 гола за турнир, что для любительской команды является уже большим достижением. 38-е первенство мира по хоккею с мячом пройдет в России и Китае уже в январе — марте. Сомалийцам, как и всем участникам группы В, предстоит поездка в Харбин. Сборная Сомали будет показывать, чему она научилась за год, а зрители смогут воочию понаблюдать за самоотверженной игрой необычной команды.