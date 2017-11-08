Пираты мяча и клюшки. Сборная Сомали по хоккею с мячом

Источник: Советский спорт

Если вы думаете, что Сомали — страна только печально знаменитых пиратов, то глубоко ошибаетесь. Выходцы из жаркого государства экваториальной Восточной Африки надели коньки и вышли на тонкий лед, чтобы доказать всем и себе, что у бенди нет границ.

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История сборной Сомали по хоккею с мячом началась в 2013 году, когда Федерация этой страны вступила в Федерацию международного бенди. И уже в 2014 году сомалийцы гоняли мячик в группе В2 на чемпионате мира в Иркутске. Им настолько понравилась эта затея, что в 2015-м они приехали в Хабаровск, в 2016-м — в Ульяновск, а в этом году приняли участие в турнире в Швеции.

Кстати, именно Швеция является второй родиной для сомалийской сборной. Команда базируется в городе Бурленге, где проживает около 3000 сомалийцев. Большинство из них приехали в Швецию в статусе беженцев из охваченного гражданской войной и кризисом Сомали. Теперь же у иммигрантов есть своя «сборная команда в изгнании».

Огромную поддержку чернокожим хоккеистам оказал менеджер команды Патрик Андерссон. Он и его друзья начали собирать игроков в рамках интеграционного проекта. Бурленге — очень популярное место у африканских иммигрантов. Местный муниципалитет увидел в затее Андерссона огромный потенциал и вызвался частично финансировать сборную Сомали по бенди, а тренером команды стала легенда шведского бенди — Пер Фоссхауг. Вскоре, команда стала настоящим мостиком между шведской и африканской культурами.

Первую экипировку новоявленным хоккеистам предоставила местная команда. Они оказались воодушевлены шансом поучаствовать в развитии своего любимого вида спорта. Не за горами был и первый матч в истории — против ветеранов города Бурленге. Опытные ветераны победили со счетом 15:0. А вот уже спустя полтора месяца сомалийцы отправились в Иркутск на свой первый чемпионат мира. 27 января 2014 года сборная Сомали сыграла первый официальный матч против Германии в группе B2. Победу праздновали немцы со счетом 22:1, но сомалийцы уже в стартовой игре забили гол!